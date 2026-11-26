E’ stato pubblicato il Report 49 dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro

Bilancio positivo dei flussi contrattuali, pur in presenza di alcune dinamiche che invitano a una lettura prudente

LECCO – E’ stato pubblicato il Report 49 dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro, la decima edizione del rapporto semestrale che raccoglie e analizza le informazioni disponibili ai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco attraverso i dati delle Comunicazioni obbligatorie (Cob) effettuate dai datori di lavoro. Il mercato del lavoro lecchese chiude i primi sei mesi del 2026 con un bilancio positivo dei flussi contrattuali, pur in presenza di alcune dinamiche che invitano a una lettura prudente.

Il dato più significativo riguarda il saldo tra avviamenti e cessazioni, che raggiunge quota +2.887, il valore più alto degli ultimi cinque semestri analizzati. Un risultato che, tuttavia, non è legato a una crescita significativa delle assunzioni, quanto piuttosto alla tenuta dei rapporti di lavoro e alla riduzione delle cessazioni rispetto alla seconda metà del 2025.

Tra gennaio e giugno 2026 sono state registrate 21.247 attivazioni contrattuali, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,9%), a fronte di 18.360 cessazioni. Numeri che restituiscono l’immagine di un mercato del lavoro che mantiene il proprio equilibrio, senza mostrare una particolare accelerazione sul fronte delle nuove assunzioni.

Sul piano contrattuale emergono segnali differenti. Nel primo semestre 2026 le proroghe raggiungono quota 11.703, il valore più elevato dell’intero periodo osservato, con un incremento del 13,9% rispetto al semestre precedente. Diminuiscono, invece, le trasformazioni a tempo indeterminato, che si fermano a 2.304 (-7,3%), il livello più basso degli ultimi cinque semestri.

Tra le novità più significative si segnala la ripresa della somministrazione, che torna a crescere dopo la flessione registrata nella seconda metà del 2025. Le attivazioni raggiungono quota 3.458, con un incremento del 28,3% rispetto al semestre precedente e del 5,9% rispetto al primo semestre 2025. Il tempo determinato si conferma comunque la forma contrattuale più diffusa, rappresentando circa il 58% delle nuove attivazioni.

Il ricorso ai contratti di apprendistato risulta in crescita (622 attivazioni nel primo semestre 2026 contro le 560 registrate nello stesso periodo dell’anno precedente), tuttavia il peso di questa tipologia contrattuale continua a restare marginale (3,2% sul totale delle attivazioni nei primi sei mesi dell’anno).

Dal punto di vista settoriale, l’industria rafforza il proprio contributo positivo, registrando un saldo di +1.032, in crescita del 12,1% rispetto al primo semestre 2025. A sostenere il risultato sono soprattutto la metallurgia e il comparto tessile. Si conferma positivo anche il turismo, con un saldo di +1.668, seppur in lieve flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Più contenuti i risultati di commercio e costruzioni, mentre gli altri servizi continuano a registrare un saldo negativo.

A livello territoriale, è Merate a distinguersi per la crescita più significativa, con un saldo che passa da +549 a +833 unità, segnando un incremento del 51,7% rispetto al primo semestre 2025. Il distretto registra anche un aumento delle attivazioni del 7,7%, contribuendo in modo determinante alla crescita complessiva degli avviamenti provinciali. Bellano mantiene un andamento sostanzialmente stabile, mentre Lecco registra una flessione del saldo, pur conservando un risultato positivo.

Il report dedica inoltre uno spazio di approfondimento ai giovani under 30, che rappresentano il 40,1% delle attivazioni complessive, con 8.527 contratti, in lieve crescita rispetto allo stesso periodo del 2025. Il tempo determinato rimane la tipologia contrattuale prevalente, mentre il turismo si conferma il settore con la maggiore concentrazione di avviamenti giovanili.

Per quanto riguarda le donne, le attivazioni raggiungono quota 9.798, pari al 46,1% del totale. Resta significativa la diffusione del part-time, che interessa il 39,5% delle attivazioni femminili, più del doppio rispetto a quelle maschili (17,5%), confermando una differenza ancora marcata nelle modalità di accesso al lavoro.

IL REPORT 2026 DELLA PROVINCIA