Mercato del lavoro. Venerdì la presentazione del 13° Rapporto annuale

L’incontro si intitolerà ‘Cresce l’occupazione in un sistema più esigente’

Appuntamento questo venerdì 12 maggio in Camera di Commercio a Lecco

LECCO – Mostrare sotto forma di numeri l’andamento del mercato del lavoro in provincia di Lecco nel 2022. Dati del 13° Rapporto annuale dell’Osservatorio provinciale sul tema saranno presentati questo venerdì 12 maggio, in una conferenza dal titolo ‘Cresce l’occupazione in un sistema più esigente’.

A realizzarlo Provincia di Lecco e Camera di Commercio di Como-Lecco nell’ambito del progetto ‘Polo di eccellenza per la gestione del mercato del lavoro e delle risorse umane in provincia di Lecco’, operativo dal 2009.

Appuntamento fissato dalle ore 10.45 alle ore 13.00 nella sede della Camera di Commercio di Como-Lecco i via Tonale 28/30 a Lecco. Per la Provincia di Lecco interverranno la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato al Centro impiego Carlo Malugani.