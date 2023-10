Mercato libero, Acinque un punto di riferimento

Campagna informativa della società del territorio per guidare i consumatori in vista del superamento della tutela

LECCO – – È cominciata la nuova campagna di Acinque Energia, società di vendita del gruppo Acinque, che segna un ulteriore salto di qualità nella storia dell’azienda dal punto di vista della diffusione, dei mass media coinvolti e della platea cui si rivolge: oltre 3 milioni di passaggi fra tv locali e nazionali e migliaia di passaggi radiofonici.

“Una narrazione che dà valore ai gesti semplici della vita quotidiana dove Acinque è presente e in cui chiunque si può riconoscere mentre accende il gas di casa o preme l’interruttore della luce: un racconto di serenità, di sicurezza e, perché no? – di emozione” spiega Viviana Marini, referente per la Comunicazione Commerciale di Acinque Energia.

È chiaro e rassicurante il contenuto del messaggio – “Dormi sonni tranquilli, con Acinque” – dato l’ormai imminente superamento del mercato tutelato che, dopo anni di rinvii, verrà introdotto dal primo gennaio e riguarda centinaia di migliaia di persone.

In un momento internazionale particolarmente complesso, con i riflessi sul costo delle materie e la crisi dei prezzi, cui si aggiungono appunto gli interrogativi per l’avvento della liberalizzazione è importante capire come muoversi rispetto alle forniture che danno energia alle nostre aziende e illuminano e riscaldano le nostre case.

Lo sforzo di Acinque è anzitutto quello di rassicurare e guidare persone e aziende alla scelta migliore.

“È in passaggi del genere – sottolinea Martin Isolabella, responsabile Marketing, Comunicazione e Sviluppo Commerciale di Acinque Energia – che realtà come la nostra, fondate sul radicamento, presenti in modo capillare, nate e cresciute sul territorio, sanno marcare la differenza. È fondamentale, infatti, poter fare riferimento ad un operatore affidabile e vicino, che posso raggiungere comodamente sia mediante i canali digitali che in presenza. Un operatore che ha sempre il consiglio giusto, studiato sui miei consumi e le mie esigenze”.

Cosa è opportuno fare in vista della fine delle tariffe tutelate? Come si può valutare le diverse offerte? Queste le domande ricorrenti. E proprio sui valori dell’affidabilità e della presenza territoriale, come detto, si fonda la campagna di Acinque. Affidabilità, riconoscibilità, e poi?

“In Acinque Energia, abbiamo pensato a offerte che si distinguono per diversi stili di vita dei nostri clienti – spiega Isolabella -: MIA Serena è un’offerta pensata per le famiglie e le persone che vivono la propria casa in tutte le fasce orarie della giornata e della settimana, mentre MIA Dinamica è più adatta per chi ha una vita più movimentata ed è meno presente nella propria abitazione o per chi ha una seconda casa. Con MIA Casa+ Dinamica, abbiamo potenziato e completato quest’ultima con i servizi di manutenzione e pronto intervento inclusi, proprio per permettere a chi ha poco tempo, di doversi preoccupare per i controlli di legge della propria caldaia o risolvere alcuni inconvenienti domestici”.

“Infine, per le persone che sono ancora in tutela gas e che non hanno mai considerato la possibilità di scegliere, abbiamo configurato una nuova offerta a termine: MIA Prima Gas che ti garantisce fino a fine anno un bonus immediato di 50 € nella prima bolletta.”.