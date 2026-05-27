Mercato nei rioni di Chiuso e Germanedo, l’iniziativa riscuote apprezzamenti

Partita nel mese di aprile, piace la proposta del mercato nei rioni

Francesco Sangalli (Fiva): “Siamo davvero molto contenti: stiamo lavorando tutti”

LECCO – La sperimentazione del mercato rionale piace ai lecchesi. Da aprile, grazie all’accordo tra Comune di Lecco e Fiva Lecco, le bancarelle sono presenti il lunedì a Chiuso e il martedì a Germanedo. Una iniziativa – presentata a fine marzo in sala consiliare a Lecco alla presenza del direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, del presidente Fiva Confcommercio Lecco, Francesco Sangalli, del sindaco del Comune di Lecco, Mauro Gattinoni e dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo – tesa a rafforzare il commercio di prossimità e a migliorare la qualità della vita nei rioni, speso privi di servizi e negozi di prossimità.

In particolare le bancarelle di Germanedo, situate al Villaggio vicino a piazza V Alpini, sono molto apprezzate, come conferma il presidente Fiva Lecco, Francesco Sangalli, presente con il suo banco ogni martedì: “Siamo davvero molto contenti: stiamo lavorando tutti. I primi martedì sono stati di rodaggio, complice anche il brutto tempo. La gente si sta abituando a trovarci al martedì mattina! Sono tutti entusiasti: molti apprezzano perché non hanno la possibilità di andare in centro o alla Piccola per il mercato, mentre avendo le bancarelle sotto casa tutto diventa più facile. C’è grande soddisfazione tra noi ambulanti”.

L’offerta è variegata: dal fruttivendolo alla bancarella che vende intimo e vestiti, dal pane al miele, dai dolci alle borse, dal formaggio alla carne. “Proprio questa varietà è molto apprezzata dai residenti che qui trovano un po’ di tutto e possono avere prodotti di valore sotto casa. L’obiettivo è di consolidare la nostra presenza a Germanedo, ma anche di crescere a Chiuso. Poi in futuro, se ci saranno le condizioni, siamo disponibili a ragionare anche per altri rioni di Lecco”.

Al momento, come detto, sono due i rioni prescelti: Chiuso, dove il mercato si svolge tutti i lunedì mattina fino alle 13.30 in via Don Morazzone, e Germanedo, tutti i martedì mattina fino alle 13.30 in via Dalmazia-zona piazza V Alpini (martedì prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, il mercato non ci sarà).