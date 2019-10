Metalmeccanici, due ore di sciopero per sollecitare il Governo

Il 31 ottobre i metalmeccanici incrociano lo braccia per due ore

“Restano aperti 160 tavoli di crisi aziendali che chiedono una soluzione”

LECCO – Anche i sindacati lecchesi aderiscono allo sciopero della categoria dei metalmeccanici indetto a livello nazionale da Fim Fiom Uilm per il prossimo 31 ottobre.

Quel giorno, i metalmeccanici si asterranno dal lavoro per le prime 2 ore di ogni turno di lavoro Articolazioni e modalità differenti potranno essere definite a livello aziendale dalle singole Rsu.

“I metalmeccanici chiedono al Governo e alle imprese una svolta nelle politiche industriali per affrontare e dare soluzione ai circa 160 tavoli di crisi aziendali aperti al Ministero dello Sviluppo Economico – si legge nella nota dei sindacati – È necessario attivare politiche industriali e ammortizzatori sociali che accompagnino questa fase di transizione ecologica tutelando l’occupazione. Tra gli investimenti in un anno record per morti e infortuni sul lavoro bisogna tornare a investire per una forte cultura condivisa sulla sicurezza”.