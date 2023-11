Mettersi in proprio: un percorso formativo gratuito rivolto ai giovani

Seconda edizione di “Mi metto in proprio”

L’iniziativa è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in provincia di Lecco

LECCO – Dopo il successo della prima edizione, il progetto rivolto ai giovani “Mi metto in proprio” è pronto a lanciare la sua seconda edizione con incontri da sabato 11 novembre a mercoledì 15 dicembre, per poi riprendere a gennaio con altre attività, nella sede di Informagiovani, in via dell’Eremo 28.

Questo percorso formativo gratuito, rivolto ai ragazzi dai 18 ai 35 anni residenti nella provincia di Lecco, offre una preziosa opportunità di apprendimento per coloro che desiderano trasformare la propria idea imprenditoriale in una realtà concreta. La partecipazione richiede la registrazione online a questo collegamento. Requisito preferenziale, avere già un’idea definita del progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Il progetto prevede un totale di cinque momenti formativi, ciascuno della durata di 3 ore: sabato 11 novembre, dalle 9:30 alle 12:30 con il tema “Introduzione al mettersi in proprio”, mercoledì 15 novembre dalle 20 alle 23 “Dal Business Model Canvas al Business Plan”, sabato 25 novembre dalle 9:30 alle 12:30 “Come redigere il Business Plan”, mercoledì 29 novembre dalle 17 alle 20 “Valorizzare e proteggere la proprietà intellettuale dell’impresa” e mercoledì 13 dicembre dalle 20 alle 23 “Processi di innovazione: come svilupparli”. Il percorso proseguirà anche nel nuovo anno con ulteriori attività: un incontro con un mental coach, la visita presso un parco scientifico o incubatore d’impresa e una serie di 5 incontri sul tema del business in numeri per sviluppare la capacità di valutare la redditività dell’idea imprenditoriale.

Così l’assessore ai Giovani del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Sono orgogliosa di questo progetto e ringrazio Informagiovani e Camera di Commercio per l’impegno e la passione con cui lo conducono. Aprire ai giovani la prospettiva dell’autoimprenditorialità significa mettere a loro disposizione un’ulteriore alternativa per il futuro. Mi piace pensare che ci siano ragazzi e ragazze con un’idea, anche embrionale, a volte solo un’intuizione, che gli fa battere il cuore, che sentono che potrebbe funzionare ma che non sanno come realizzare – quindi l’assessore conclude – Oggi il digitale permette anche di improvvisarsi ‘imprenditori’ ma se vuoi resistere sul mercato e costruire un futuro solido per il tuo business devi applicarti, devi confrontarti, devi studiare e comprendere certi meccanismi e avere certe conoscenze e competenze di base. Devi metterti in gioco, e quella che offriamo è una prima occasione per provarci e crederci!”

L’iniziativa è stata sviluppata grazie alla collaborazione tra il servizio giovani del Comune di Lecco e i servizi per l’orientamento al lavoro e alle professioni – Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio di Como-Lecco; inoltre, rientra nel piano “Gener-azione: Nuovi Servizi per una Nuova Generazione,” finanziato dalla Regione Lombardia con ANCI Lombardia. L’obiettivo è fornire agli aspiranti imprenditori strumenti e conoscenze fondamentali per avvicinarsi al mondo del business e gestire con successo un’attività imprenditoriale o un lavoro autonomo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dell’Informagiovani presente sul sito del Comune di Lecco, la pagina Facebook (Informagiovani Lecco) e il profilo Instagram (informagiovai_lecco). Gli operatori del Servizio Giovani possono inoltre essere contattati per ulteriori approfondimenti all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it o al numero 0341 493790.