“Mi metto in proprio” presentato il progetto che guarda ai giovani

Valorizzare i talenti accompagnando i giovani all’autoimprenditorialità

Il nuovo percorso è frutto dell’accordo tra Comune di Lecco e Camera di Commercio Como Lecco

LECCO – L’impresa è il motore dello sviluppo economico e sociale. E’ l’unica attività in grado non solo di produrre ricchezza ma di “rimetterla in circolo”. E’ soprattutto la sola attività che, anche in un periodo di crisi come l’attuale, rende possibile la promozione delle persone attraverso l’offerta di nuove opportunità di lavoro. Fare impresa oggi significa non solo conseguire profitti ma essere solidali, promuovere lo sviluppo umano e sociale del proprio territorio, rispettare i lavoratori e l’ambiente.

Il Servizio Giovani del Comune di Lecco è consapevole della fondamentale importanza di possedere gli strumenti necessari per costruire una adeguata progettualità individuale nella transizione alla vita adulta attraverso l’ampliamento degli orizzonti di conoscenza, l’aumento della consapevolezza delle proprie risorse, e la sperimentazione di nuove competenze. Nella provincia di Lecco le imprese giovanili rappresentano solo l’8,1% di quelle registrate, ma costantemente vengono raccolte dal Servizio Giovani domande ed esigenze che esprimono una crescente volontà di mettersi in proprio. La creazione d’impresa in Italia è un processo spontaneo cui le Camere di Commercio contribuiscono quotidianamente in modo significativo attraverso servizi pensati per rispondere al meglio alle esigenze, e dunque aiutando gli aspiranti imprenditori a percorrere il non agevole cammino che conduce dall’idea alla nascita dell’attività organizzata.

Nella mattinata di oggi, in comune, è stato presentato il progetto “Mi metto in proprio” frutto dell’accordo accordo tra Comune di Lecco e Camera di Commercio Como Lecco è quella di avvicinare le nuove generazioni al mondo del business e fornire loro gli strumenti e le conoscenze necessarie per creare con successo un’attività nel contesto di un percorso utile e strutturato. Nel corso degli appuntamenti previsti verranno infatti affrontati gli argomenti principali per consentire di concretizzare la propria idea, anche evidenziando le possibili criticità e le correlate migliori soluzioni.

“Nei percorsi di orientamento rivolti ai ragazzi abbiamo consolidato quelli scuola-scuola, scuola-università e scuola-mondo del lavoro inteso come lavoro da dipendente – ha detto l’assessore Alessandra Durante -. Apriamo oggi un nuovo sguardo e una nuova proposta verso il mondo dell’imprenditoria a cui alcuni giovani aspirano già durante la scuola, altri ci arrivano dopo le prime esperienze professionali. Nella nostra proposta di valorizzare i talenti non può mancare un accompagnamento all’autoimprenditorialità, spesso uno dei campi in cui si possono esprimere al massimo il proprio talento e le proprie attitudini. Sappiamo che le startup presentano tassi di successo relativamente bassi, spesso perché i giovani vengono lasciati soli a credere nei propri progetti. Quando a crederci insieme a te è anche qualcun altro, raggiungere il risultato è più semplice. Ed è per questo motivo che, come Amministrazione, vogliamo crederci e abbiamo strutturato insieme a Camera di Commercio e aprendo alla collaborazione futura anche con le associazioni del territorio, il mondo universitario e imprenditoriale e sfruttando la vicinanza con Milano e il mondo dei business angel, dei venture capital e degli acceleratori, un servizio concreto, innovativo e che sappia vedere Lecco come un prezioso incubatore di idee e progetti da realizzare”.

“Parlare di giovani significa parlare di futuro – ha detto Lorenzo Riva, vicepresidente della Camera di Commercio -. Lo sviluppo di un territorio è strettamente connesso alla capacità di individuare nuovi ambiti e nuove opportunità che possano essere terreno fertile per i futuri imprenditori. E i giovani sono il motore di questo sviluppo. Proprio per questo l’ente camerale è da sempre impegnato nell’offrire servizi per promuovere il talento e orientare al mondo del lavoro, attraverso il Punto Nuova Impresa. Siamo orgogliosi di poter mettere a fattor comune, con questo progetto frutto del lavoro di squadra con il Comune di Lecco, la nostra esperienza e le nostre professionalità per arricchire in maniera puntuale e specifica l’offerta formativa e raggiungere un numero sempre maggiore di imprenditori di domani. Auspichiamo che questa iniziativa pilota possa diventare un modello replicabile su tutto il territorio lariano”.

L’iniziativa, che prevede cinque incontri informativi, una visita a un parco scientifico-tecnologico, oltre a due incontri individuali di mental coaching e mentorship, è rivolta a ragazzi dai 18 ai 35 anni residenti in provincia di Lecco. Il numero di partecipanti, al momento, è limitato a 15 e le iscrizioni si possono effettuare on-line (CLICCA QUI)