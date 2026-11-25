Al Politecnico la decima edizione dell’appuntamento promosso da B Studio Immobiliare

Dall’analisi della domanda abitativa alle opportunità urbanistiche, la sfida è trasformare le previsioni in investimenti concreti

LECCO – Come cambierà Lecco nei prossimi anni e quali opportunità si apriranno per il mercato immobiliare? È stata questa la domanda al centro della decima edizione di MI27 – Mercato Immobiliare, l’appuntamento promosso da B Studio Immobiliare e svoltosi giovedì 19 novembre al Politecnico di Milano – Campus di Lecco. Il tema scelto, “Il futuro ha un piano”, ha guidato un pomeriggio di approfondimento dedicato al rapporto tra trasformazioni urbane, pianificazione e investimenti, con il nuovo Piano di Governo del Territorio come uno dei principali punti di riferimento.

Il futuro del territorio lecchese è stato il filo conduttore dell’intero incontro, alla luce dei cambiamenti che interesseranno la città: dall’adozione del nuovo PGT all’affermazione della vocazione turistica, passando per la rigenerazione urbana e la riconversione di alcune aree industriali dismesse. Un’evoluzione che potrebbe incidere profondamente anche sul mercato immobiliare, chiamato a rispondere a nuove esigenze abitative e imprenditoriali.

Ad aprire gli interventi è stata l’analisi dell’Osservatorio del mercato immobiliare lecchese, presentata da Jolta Gurra di B Studio Immobiliare. L’obiettivo, come spiegato durante la presentazione, è leggere il mercato non soltanto attraverso i numeri, ma anche cercando di comprendere le esigenze delle persone che oggi stanno cercando casa.

Dall’indagine emerge una domanda ancora orientata soprattutto verso il trilocale, indicato dal 47,9% degli intervistati, mentre si registra un’inversione di tendenza tra bilocali e quadrilocali, con una maggiore richiesta dei primi (25,5% contro il 16%). Tra le caratteristiche più ricercate figurano inoltre box o posto auto, giardino e terrazzo. Per quanto riguarda le zone della città, il quartiere Castello risulta quello più richiesto. Il 17,3% degli intervistati dichiara di prevedere l’acquisto di un’abitazione entro sei mesi, mentre il 34,1% ha un budget compreso tra i 250 e i 350 mila euro.

La presentazione ha invitato anche a guardare con realismo alle condizioni del mercato, superando l’idea di una fase sempre favorevole. Tra i dati illustrati, l’andamento dell’offerta, con il numero di immobili in vendita a Lecco passato da 521 nel 2024 a 435 nel 2026. “Il limite maggiore, attualmente, si conferma essere la mancanza di immobili in target”, ha concluso Gurra. Un quadro che richiama la necessità di leggere con attenzione i cambiamenti della domanda e di basare le scelte su previsioni concrete.

Il nuovo PGT e le trasformazioni della città

Il confronto si è poi spostato sul nuovo PGT con l’intervento dell’architetto Antonio Mugnai, coordinatore del Piano di Governo del Territorio di Lecco. Al centro del suo contributo il rapporto tra urbanistica e mercato immobiliare e le opportunità che il nuovo strumento può offrire agli operatori.

Tra i principi guida del piano figurano la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo di suolo, insieme alla cosiddetta “mixité funzionale”: l’obiettivo è superare i quartieri esclusivamente residenziali, favorendo l’integrazione tra abitazioni, servizi e altre funzioni. Centrale anche la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e la qualità architettonica degli interventi.

Mugnai ha richiamato inoltre il cambiamento delle esigenze abitative, legato all’evoluzione delle famiglie e dei modelli di lavoro, sottolineando la necessità di soluzioni progettuali capaci di rispondere a modi diversi di vivere la casa. “Per Lecco, città storicamente legata alle attività produttive, si aprono anche nuove prospettive connesse al turismo e alla valorizzazione del rapporto tra lago, città e montagna”, ha spiegato.

Un tema particolarmente significativo riguarda il servizio abitativo: “Il PGT prova a individuare strumenti per rispondere anche a quella fascia di popolazione che, a causa dei prezzi elevati, fatica ad acquistare un’abitazione. Non soltanto edilizia popolare, dunque, ma soluzioni rivolte a un pubblico più ampio”.

Turismo e nuove esigenze immobiliari

A entrare nel merito delle ricadute della trasformazione turistica di Lecco è stato Fabio Dadati, presidente di Confcommercio Lecco e imprenditore del settore turistico. La crescente attrattività della città, accompagnata dall’arrivo di nuove strutture alberghiere e dalla diffusione degli alloggi destinati alle locazioni turistiche, rappresenta infatti un cambiamento che coinvolgerà anche il tessuto economico e immobiliare.

Come emerso dal suo intervento, lo sviluppo del turismo porterà nuove attività imprenditoriali, che avranno bisogno di spazi adeguati per avviare e sviluppare il proprio business. A queste si accompagnerà un indotto destinato a coinvolgere dipendenti e collaboratori, a loro volta portatori di nuove necessità abitative. Una domanda alla quale il territorio dovrà prepararsi a rispondere, ripensando anche il patrimonio edilizio oggi non più adeguato alle esigenze produttive e commerciali.

In questo scenario, un ruolo importante sarà svolto dalla rigenerazione di aree industriali dismesse, come quelle delle ex Leuci e dell’ex Icam, che potrebbero contribuire a riconfigurare il mercato immobiliare cittadino.

Rigenerazione urbana, le opportunità delle nuove tecnologie

Proprio sul tema della rigenerazione urbana si è concentrato anche il contributo del professor Graziano Salvalai, docente del Politecnico di Milano, che ha approfondito le filosofie alla base dei processi di riqualificazione e conversione degli edifici esistenti.

Il suo intervento ha permesso di fare il punto sulle possibilità offerte dalle tecnologie oggi disponibili, evidenziando come queste possano favorire interventi di trasformazione più efficaci ed efficienti. La riconversione del patrimonio edilizio esistente rappresenta infatti una delle principali sfide per una città che deve coniugare nuove funzioni, sostenibilità e qualità degli spazi.

Investire oggi su Lecco

A sottolineare la necessità di passare dalla pianificazione alla concretezza è stato anche Michele Bonaventura, CEO di B Studio Immobiliare e promotore dell’iniziativa. “Siamo molto contenti dell’evento, che è stata un’occasione per fare il punto sui temi e guardare al futuro”, ha commentato, ponendo una domanda al centro della riflessione: “Siamo pronti a investire oggi su Lecco?”.

Per Bonaventura parlare del PGT è strategico perché, al di là delle diverse valutazioni, il piano definisce una visione e rappresenta lo strumento su cui lavorare. La difficoltà, però, è tradurre le previsioni in operazioni reali. “Una possibilità urbanistica non è ancora un investimento”, è uno dei concetti richiamati anche nella sua presentazione: tra la previsione sulla carta e la realizzazione servono fattibilità, risorse e una domanda in grado di sostenere l’intervento.

Bonaventura ha evidenziato in particolare le difficoltà legate ad alcune aree interessate da previsioni di edilizia sociale. Una finalità importante, ma che può rendere più complesso l’avvio delle operazioni da parte dei privati. “Il privato deve poter fare partire l’operazione, amministrazione comunale e investitori devono trovare il modo”, ha osservato, indicando nella collaborazione tra pubblico e privato una condizione necessaria per dare concretezza alle opportunità del piano.

Nella sua presentazione, Bonaventura ha insistito anche sulla necessità di un mercato sostenibile, capace di anticipare i cambiamenti e di innovare senza perdere il contatto con la realtà. Il valore di un investimento, secondo la visione proposta, non si misura soltanto dal risultato economico, ma anche da ciò che lascia alla città. Urbanistica, progetto, finanza e mercato devono quindi procedere insieme, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il programma della decima edizione ha affrontato anche il tema del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio immobiliare, con l’intervento del notaio Guido Brotto di Officina Notarile.

Il pomeriggio si è concluso con un tavolo di dibattito che ha coinvolto gli ospiti e lasciato spazio anche alle domande del pubblico. Un confronto nel quale il futuro è stato il filo conduttore: dalla trasformazione urbanistica alla crescita turistica, dalla riconversione delle aree industriali alle nuove esigenze abitative e imprenditoriali.

Una riflessione che ha messo in relazione prospettive diverse, ma unite da una stessa consapevolezza: il futuro del mercato immobiliare lecchese dipenderà dalla capacità di interpretare i bisogni del territorio, accompagnare le trasformazioni della città e costruire le condizioni perché le opportunità individuate possano diventare progetti concreti.