MI27 torna al Politecnico di Lecco: il nuovo PGT al centro della sfida immobiliare

Appuntamento il 19 novembre a partire dalle ore 15.30 presso il Campus universitario lecchese

“Le città che evolvono” il titolo scelto per la 10^ edizione

LECCO – Come cambierà il mercato immobiliare lecchese nei prossimi anni? E quali opportunità potrà offrire il nuovo Piano di Governo del Territorio per rispondere alle esigenze di una città in trasformazione? Sono le domande al centro della decima edizione di MI27 – Mercato Immobiliare, l’appuntamento promosso da B Studio Immobiliare in programma giovedì 19 novembre al Politecnico di Milano – Campus di Lecco.

Il titolo scelto per l’edizione 2026, “Le città che evolvono”, richiama il legame tra trasformazioni urbane e valore immobiliare. Un tema di particolare attualità per Lecco, dove la limitata disponibilità di immobili contribuisce a sostenere i prezzi e rende sempre più difficile, per una parte della popolazione, trovare una casa in affitto o acquistare un’abitazione.

A spiegare le ragioni della scelta è Michele Bonaventura, titolare di B Studio Immobiliare (Top Agency 2026 in Provincia di Lecco) e ideatore dell’iniziativa, che negli anni si è consolidata come momento di confronto tra professionisti del settore. “Il progetto, giunto alla sua decima edizione, nasce dall’esigenza di offrire a un pubblico di architetti, investitori, costruttori e comunque operatori del settore immobiliare strumenti per comprendere le tendenze del mercato: dai numeri delle compravendite alle esigenze che emergono sul territorio, fino agli scenari che potrebbero delinearsi in futuro”.

Un percorso che, secondo Bonaventura, ha permesso nelle edizioni precedenti di anticipare alcuni cambiamenti. “I relatori che abbiamo coinvolto si sono spesso dimostrati capaci di individuare in anticipo le tendenze. L’obiettivo è continuare a offrire occasioni di approfondimento su temi attuali, mettendo a disposizione competenze e punti di vista differenti”.

Il nuovo PGT e le risposte alla crisi dell’offerta abitativa

Il fulcro dell’edizione 2026 sarà il nuovo Piano di Governo del Territorio di Lecco, analizzato non soltanto come strumento urbanistico, ma come possibile leva per affrontare alcune delle criticità che interessano il mercato immobiliare cittadino.

“La scelta di dedicare spazio al PGT nasce dalla consapevolezza che al suo interno ci sono le opportunità e le soluzioni che dovranno concretizzarsi nei prossimi anni”, spiega Bonaventura. “Il mercato sta soffrendo la scarsità di offerta, una situazione che genera disagio per gli utenti e contribuisce ad alzare i valori richiesti”.

Un problema che non riguarda soltanto gli operatori del settore. “Non è più una questione che interessa esclusivamente i professionisti: il disagio è sotto gli occhi di tutti. Chi cerca una casa in affitto spesso è costretto a spostarsi fuori città, mentre chi vorrebbe acquistare un’abitazione incontra difficoltà”.

Secondo Bonaventura, alcuni interventi residenziali di nuova realizzazione potrebbero contribuire ad ampliare l’offerta, ma almeno inizialmente si rivolgeranno soprattutto alla fascia più alta del mercato. “Qualche iniziativa sul nuovo sta sorgendo e potrà soddisfare una parte della domanda, ma parliamo prevalentemente di un mercato con una maggiore capacità di spesa. Per giovani coppie e famiglie è invece necessario che si sviluppino ulteriori opportunità”.

È proprio su questo punto che il confronto con il PGT assume un significato concreto: comprendere quali trasformazioni urbanistiche potranno tradursi in nuovi alloggi e in una risposta più equilibrata alle diverse esigenze abitative.

Dati, rigenerazione urbana e attrattività del territorio

Come da tradizione, ad aprire l’incontro sarà l’Osservatorio del Mercato Immobiliare di Lecco, curato dall’ingegner Jolta Gurra di B Studio Immobiliare. La presentazione proporrà una lettura dei dati sulle compravendite del 2026 e degli scenari per il 2027, con l’obiettivo di delineare le principali tendenze del mercato locale.

La parte dedicata al PGT sarà affidata all’architetto Antonio Mugnai, tra i professionisti che hanno contribuito alla sua elaborazione. Il suo intervento approfondirà la visione urbanistica del piano e le possibili ricadute sulle aree di trasformazione, sui servizi, sulla qualità urbana e sulle prospettive di sviluppo della città.

“Il Politecnico è ormai casa nostra da qualche anno e siamo contenti di poter continuare a organizzare qui l’evento: è il luogo ideale per un confronto di questo tipo”, sottolinea Bonaventura.

Il programma allargherà poi lo sguardo alla rigenerazione urbana, all’efficienza energetica e alla sostenibilità degli edifici, grazie agli interventi di Graziano Salvalai, docente del Politecnico di Milano, e Marta Sesana, docente dell’Università degli Studi di Brescia.

Spazio anche al turismo, al commercio e all’attrattività del territorio con Fabio Dadati, presidente di Confcommercio Lecco, mentre Luca Fabi porterà il punto di vista del mondo dell’edilizia e di chi opera direttamente negli interventi di costruzione e riqualificazione.

A chiudere i lavori sarà lo stesso Bonaventura, con una riflessione sulle prospettive dell’investimento immobiliare. Nel corso dell’incontro è previsto inoltre un approfondimento sul passaggio generazionale e sulla tutela del patrimonio immobiliare, con Guido Brotto di Officina Notarile.

Un confronto sulle trasformazioni della città

La decima edizione di MI27 si propone quindi di mettere in relazione dati di mercato, pianificazione urbanistica e bisogni della comunità, cercando di capire quali opportunità potranno emergere dalle trasformazioni di Lecco.

“Quando una città cambia, cambia anche il modo in cui si vive, si compra, si vende e si investe”, è il principio che guida l’iniziativa. La sfida, per il mercato lecchese, sarà capire come accompagnare lo sviluppo urbano senza lasciare irrisolto il problema dell’accessibilità alla casa, soprattutto per le fasce di popolazione che oggi faticano maggiormente a trovare una soluzione abitativa.

L’appuntamento è per giovedì 19 novembre al Politecnico di Milano – Campus di Lecco, in via Gaetano Previati 1/C. Gli accrediti sono previsti dalle 15.30, con inizio dei lavori alle 16.30 e conclusione alle 19.30. La partecipazione è riservata agli iscritti: informazioni e registrazioni sono disponibili sul sito www.mercatoimmobiliarelecco.it.