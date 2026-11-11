“Micro:Bit”, corso di coding per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Esplorare la propria creatività attraverso la tecnologia

Previsto un rimborso dell’80% per imprese e lavoratori iscritti agli Enti Bilaterali

LECCO – Un’esperienza educativa pensata per avvicinare ragazzi dagli 8 ai 12 anni al mondo della tecnologia e della programmazione in modo semplice, creativo e divertente. Un’occasione ideale per sviluppare competenze utili per il futuro, in un ambiente sicuro, educativo e stimolante.

Il corso di coding per bambini con “Micro:bit”, organizzato da Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco), è in programma mercoledì 25 novembre e mercoledì 2 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso le aule formative dell’associazione di piazza Gribaldi 4 a Lecco. “Micro:bit” è una piccola scheda elettronica educativa che offre grandi opportunità di apprendimento, stimolando curiosità, logica e competenze Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 16 novembre. E’ previsto un rimborso dell’80% delle quote versate per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo; se i dipendenti decidono di iscriversi autonomamente al corso, potranno richiedere direttamente il rimborso qualora sostengano personalmente il costo.

Grazie all’ambiente di programmazione visuale, i ragazzi impareranno a scrivere utilizzando blocchi intuitivi. Questo approccio permette di sviluppare il pensiero computazionale, migliorare la capacità di risolvere problemi e comprendere i meccanismi alla base del funzionamento dei dispositivi digitali.

I partecipanti sperimenteranno in modo pratico l’uso di sensori, pulsanti e display Led, osservando in tempo reale il risultato delle proprie istruzioni. Il corso, accessibile e coinvolgente anche per chi si avvicina per la prima volta al coding, favorisce inoltre la creatività digitale, permettendo ai bambini di progettare giochi interattivi, animazioni, simulazioni e piccoli dispositivi intelligenti. Ogni attività è pensata per incoraggiare la collaborazione, l’autonomia e la fiducia nelle proprie capacità. Durate le 4 ore di lezioni verranno programmati, grazie a “Micro:bit” i seguenti oggetti-prodotti: contapassi; gioco carta sasso forbice; termometro; sveglia solare; metronomo; misuratore di suoni; dado elettronico.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 16 novembre) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.