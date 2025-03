Missione imprenditoriale in Savoia per le aziende agroalimentari di Lecco e Sondrio

Il 20 e 21 marzo, una delegazione di Confindustria Lecco e Sondrio si recherà in Savoia per una missione imprenditoriale organizzata con il supporto di MEDEF Savoie

LECCO – Le imprese agroalimentari di Lecco e Sondrio guardano alla Francia per nuove opportunità di crescita e confronto. Il 20 e 21 marzo, una delegazione della Categoria Merceologica Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio si recherà in Savoia per una missione imprenditoriale organizzata con il supporto di MEDEF Savoie, l’Organizzazione di rappresentanza delle imprese della regione francese.

L’iniziativa prevede la visita a quattro aziende chiave della filiera agroalimentare locale: Savoie Lactée, Raffin, Dolin e Cafés Folliet. La scelta della destinazione non è casuale: la Savoia presenta forti analogie con i territori di Lecco e Sondrio, sia per la conformazione geografica sia per le vocazioni produttive, rendendola un contesto ideale per scambi e sinergie tra imprese.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Fabio Esposito, Presidente della Categoria Merceologica Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio: “La crescita della visione strategica delle nostre imprese passa anche dal confronto e dalla collaborazione con realtà e mercati diversi dai nostri. Con questo spirito abbiamo pensato questa missione e siamo contenti che i nostri imprenditori l’abbiano colta: sintomo di una voglia di crescere e di creare valore per il nostro territorio”.

L’incontro con le imprese savoiarde rappresenta un’opportunità concreta per gli imprenditori lecchesi e sondriesi di esplorare nuovi modelli di business, condividere esperienze e costruire possibili collaborazioni future. Un’occasione di apertura verso l’Europa, con lo sguardo rivolto all’innovazione e alla valorizzazione delle eccellenze locali.