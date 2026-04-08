MITICA, al via il bando per il coaching gratuito alle imprese

Selezione aperta per 20 PMI lombarde: percorsi gratuiti da 2.500 euro finanziati dal programma Interreg Italia-Svizzera

É possibile candidarsi fino al 30 ottobre 2026

LECCO – Nuova opportunità per le imprese lombarde che vogliono innovare e rafforzare le proprie competenze. I partner del progetto MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate hanno aperto un bando per selezionare fino a 20 micro, piccole e medie imprese interessate a intraprendere percorsi di coaching personalizzato.

L’iniziativa punta ad accompagnare concretamente le aziende nei processi di crescita e trasformazione, con un focus sul rafforzamento delle competenze manageriali e sull’adozione di strumenti digitali e tecnologie avanzate, tra cui anche soluzioni di intelligenza artificiale.

Le imprese selezionate potranno beneficiare di un percorso gratuito di 24 ore di affiancamento con esperti, scegliendo tra diverse aree strategiche: digitalizzazione e AI, automazione dei processi produttivi, organizzazione aziendale e pianificazione, controllo di gestione, marketing B2B e sviluppo della cultura dell’innovazione.

Il percorso sarà strutturato in tre fasi: un’analisi iniziale dei fabbisogni, la definizione di un piano operativo e il supporto nella fase di implementazione.

Il servizio, del valore stimato di circa 2.500 euro per impresa, è finanziato dal Programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2021–2027 e non prevede costi per le aziende partecipanti.

Tra gli elementi distintivi del bando, la previsione di due graduatorie separate: una riservata alle imprese già coinvolte nei percorsi formativi MITICA e una dedicata a chi richiede esclusivamente il coaching. Una scelta pensata per garantire pari opportunità di accesso e ampliare la platea dei beneficiari.

Possono candidarsi le MPMI con almeno una sede legale o operativa attiva e iscritta al Registro Imprese di una Camera di Commercio lombarda. Le domande sono già aperte e potranno essere presentate fino al 30 ottobre 2026, con procedura a sportello fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il progetto MITICA rappresenta così un’occasione concreta per le PMI del territorio di accedere a competenze avanzate e supporto operativo qualificato, con l’obiettivo di accelerare i percorsi di innovazione e aumentare la competitività.

Capofila italiano dell’iniziativa è il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, affiancato da Fondazione Agire per la parte svizzera. Tra i partner figurano anche Confartigianato Imprese Lecco, Confartigianato Imprese Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano, AITI – Associazione Industrie Ticinesi e ATED – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale.

Per informazioni e candidature è possibile contattare l’indirizzo email dedicato: info@mitica-interreg.org.