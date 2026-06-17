MITICA in tour: un viaggio nelle Piccole e Medie Imprese che innovano

Nella prima tappa italiana, protagoniste due eccellenze lecchesi

Una delegazione di imprenditori del Canton Ticino e del nostro territorio alla scoperta di Rebel Dynamics srl e Officine Piki srl

LECCO – Si è svolta lunedì 15 giugno, la prima tappa di “MITICA in Tour – Viaggio nelle PMI che innovano”, iniziativa promossa nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera “MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate”, finalizzato a favorire percorsi concreti di crescita, innovazione e sviluppo delle competenze tra le PMI del territorio transfrontaliero.

La giornata ha portato una delegazione di imprenditori del vicino Canton Ticino e del nostro territorio alla scoperta di due realtà di eccellenza: Rebel Dynamics srl e Officine Piki srl. Due piccole imprese lecchesi che hanno fatto dell’innovazione la propria leva strategica, sperimentando e investendo con continuità e convinzione in tecnologie avanzate. Nel corso delle due visite i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino sistemi di simulazione a cinematica parallela, digital twin, sistemi di controllo avanzati, robot umanoidi utilizzati nei processi produttivi, stampa 3D dei metalli, oltre a confrontarsi con esperienze concrete di digitalizzazione della gestione aziendale.

Ad aprire i lavori nelle due sedi sono stati i rappresentanti dei partner di progetto promotori dell’iniziativa: Marco Tarabini, Prorettore Delegato del Polo di Lecco del Politecnico di Milano – capofila italiano del progetto, Andrea Barni, Vicedirettore di Fondazione Agire – capofila per parte elvetica, e i rappresentanti delle due Associazioni partner di progetto: Davide Riva, Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, e Giorgia Pati, Innovation manager di AITI. Protagonisti della giornata, ovviamente, gli imprenditori delle due aziende ospitanti: per Rebel Dynamics Giovanni Todeschini e per Officine Piki Davide Vitali.

“MITICA in Tour nasce con l’obiettivo di portare le imprese dentro esperienze concrete di innovazione, mostrando come anche realtà di piccole dimensioni possano adottare tecnologie avanzate e trasformarle in leve di crescita. Il confronto diretto con aziende come Rebel Dynamics e Officine Piki è prezioso perché permette agli imprenditori di vedere da vicino soluzioni già applicate, comprendere percorsi possibili e condividere competenze tra territori che hanno molto da imparare gli uni dagli altri”, ha dichiarato Marco Tarabini, coordinatore scientifico di MITICA per l’Italia.

Più che una semplice visita aziendale, l’iniziativa si è configurata come una vera immersione nel mondo delle PMI innovative, permettendo di osservare direttamente tecnologie di frontiera sia in corso di sviluppo sia in corso di applicazione all’interno di imprese di piccole dimensioni. Il valore aggiunto è stato certamente la possibilità dei partecipanti di confrontarsi direttamente con gli imprenditori che hanno guidato questi percorsi innovativi, confermando il valore della condivisione di conoscenze e di esperienze alla base del progetto transfrontaliero.

La prima tappa di MITICA in Tour si è svolta a Cesana Brianza, presso Rebel Dynamics. “La nostra realtà si articola in due ambiti distinti: da un lato la meccanica tradizionale e dall’altro lo sviluppo di progetti innovativi – ha introdotto Giovanni Todeschini – in settori molto diversi tra loro, dall’automotive allo sport e al gaming, fino a riabilitazione e biomeccanica, mentre ci stiamo affacciando anche a difesa e aerospace, droni e robotica umanoide”. Attenzione particolare è stata dedicata ai simulatori di movimento che “permettono di ottimizzare ed efficientare i prodotti, riducendo costi e tempi di commercializzazione”.

Nel pomeriggio, quindi, il trasferimento a Valvarrone presso le Officine Piki. “Noi – ha spiegato Davide Vitali – siamo una realtà piccola e ubicata in un’area montana, ma siamo animati dalla curiosità di capire cosa succede al di fuori della nostra impresa, per portare all’interno dei nostri capannoni le innovazioni più interessanti. E’ con questo spirito che, ormai qualche anno fa, mi sono avvicinato al tema della stampa 3D in metallo, e che più recentemente abbiamo deciso di dotarci di un robot umanoide cognitivo il cui software viene continuamente implementato. Investimenti che ci hanno permesso di affacciarci a nuovi mercati, ottimizzando processi e prodotti”.

“Questa esperienza sul campo ci ha confermato che l’innovazione non è qualcosa di riservato solo alle grandi aziende o ai grandi centri di ricerca perché spesso, specie sul nostro territorio, anche le piccole imprese dimostrano ogni giorno una straordinaria capacità di innovare. Lo fanno sviluppando nuove tecnologie e attraendo giovani talenti, come in Rebel Dynamics, e promovendo progetti di transizione digitale e di automazione a supporto dei processi produttivi, come abbiamo visto da Officine Piki – ha evidenziato il Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva -. Nell’artigianato di oggi sempre più spesso convivono esperienza e innovazione, competenze tradizionali e tecnologie avanzate che restano asset fondamentali. Ciò che fa la differenza resta però sempre il fattore umano, legato alla curiosità e alla passione che spingono i nostri imprenditori a guardare sempre “oltre” e che hanno animato l’intera giornata anche nel confronto tra i partecipanti alle visite nelle due aziende”.

Particolarmente apprezzati anche i momenti di networking che hanno favorito lo scambio di esperienze, ponendo le basi per la nascita di nuove sinergie tra imprese italiane e svizzere. Uno degli obiettivi principali del progetto MITICA è infatti quello di creare occasioni di scambio tra le realtà produttive dei due territori, favorendo la diffusione di competenze e modelli innovativi replicabili anche in altri contesti aziendali.

“Il percorso proseguirà dopo l’estate, il 15 ottobre, con la seconda tappa del tour, questa volta organizzata in territorio svizzero – ha concluso Andrea Barni, Vicedirettore di Fondazione AGIRE -. Nel Lecchese abbiamo avuto la possibilità di approfondire la capacità di innovazione di piccole realtà. In Svizzera andremo a visitare due aziende, una media e una di grandi dimensioni, sempre con l’obiettivo di conoscere imprese impegnate in processi di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale”.

Nel frattempo, MITICA continua con le proprie proposte formative, totalmente finanziate grazie ai fondi Interreg, e aperte a tutte le PMI lombarde interessate. I corsi sono consultabili sul sito www.mitica-interreg.org.