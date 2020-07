Mondial Udito, da 25 anni riferimento di professionalità e tecnologia per l’ascolto

Nel 1995 veniva aperto a Lecco il primo Centro Mondial Udito

Professionalità, qualità e tecnologia nel campo degli apparecchi acustici

LECCO – Sono trascorsi 25 anni da quando Guglielmo Bellosi, Alberto Bonacina, Fabio Gandola, Carlo Porro e Filippo Stefanelli, audioprotesisti professionali con esperienza pluriennale nel settore, hanno fondato Mondial Udito: la prima sede viene inaugurata a Lecco nel 1995, poi, in breve tempo, vengono aperti i centri di Como, Cantù e Sondrio. Da allora i centri di Mondial Udito offrono ai propri pazienti professionalità, qualità e tecnologia nel campo degli apparecchi acustici, per affrontare i problemi dell’udito, in un processo assistenziale a 360 gradi che punta a trovare la soluzione migliore e personalizzata per i propri clienti. Un lavoro, come raccontato da Alberto e Fabio, che viene svolto attraverso una costante e puntuale formazione, senza tralasciare gli investimenti nelle più evolute e recenti tecnologie.

“In 25 anni sono cambiate tante cose – ha detto Alberto Bonacina – se penso a quando ho iniziato questo lavoro, oltre 40 anni fa, il confronto con quello che abbiamo oggi a disposizione è impensabile. L’avvento della tecnologia e del digitale hanno permesso di avere dispositivi sempre più piccoli, confortevoli e performanti. Questo ha inevitabilmente cambiato la percezione del problema acustico e della conseguente necessità di utilizzare un apparecchio: il pregiudizio ‘psicologico’ del paziente oggi è praticamente superato, le nuove tecnologie offrono una soluzione a tutti i più comuni problemi, dall’acufene al famoso ‘fischio’ causato dall’apparecchio. Come Mondial Udito siamo sempre stati molto attenti a questa evoluzione, puntando ad avere centri all’altezza di tutte le necessità”.

“Lavoriamo, da sempre, con aziende leader nel settore – ha aggiunto Fabio Gandola – questo ci garantisce di offrire al cliente/paziente il meglio. Ad esempio, Mondial Udito è una delle due aziende italiane che per prime hanno ottenuto l’abilitazione per l’applicazione di Lyric, un innovativo apparecchio acustico esclusiva di Phonak, Si tratta di un dispositivo molto particolare, l’unico certificato dal Ministero della Salute come apparecchio ‘invisibile’ .

Negli anni Mondial Udito ha implementato la sua offerta attraverso una stretta collaborazione con un team di medici: “A loro indirizziamo i pazienti che necessitino interventi chirurgici, come impianti cocleari o altre applicazioni particolari, anche questo è un valore aggiunto per il nostro centro – ha sottolineato Fabio -. Siamo professionisti laureati in Tecniche Audioprotesiche e svolgiamo il nostro lavoro con competenza e passione”.

L’importante traguardo dei 25 anni di attività è caduto in un anno particolare, segnato dall’emergenza Covid che ha inevitabilmente ‘frenato’ l’attività: “A Pasqua, ad esempio – ha ricordato Alberto Bonacina – avremmo dovuto inaugurare il nuovo centro acustico di Cantù, recentemente ampliato, ma non abbiamo potuto. Nonostante le difficoltà non ci fermiamo, continueremo a rinnovare e a rinnovarci, nell’ottica di crescere e migliorare sempre più i nostri servizi e le nostre competenze. Un ringraziamento particolare va ai professionisti che lavorano nei nostri centri e a tutto il personale amministrativo che da ‘dietro alle quinte’ ci supporta hanno concluso.

Il centro Mondial Udito si trova a Lecco in via Fratelli Cairoli 11/C (Centro Commerciale Isolago).

