Morganti S.p.A. entra in Groupe RG: nuova fase internazionale per Kapriol

L’operazione coinvolge la storica azienda lecchese fondata nel 1927. Closing atteso entro fine ottobre 2026, con continuità manageriale e mantenimento del marchio

Franco e Alberto Morganti resteranno alla guida e acquisiranno quote del gruppo francese. Tutti i dipendenti e collaboratori entreranno nella nuova organizzazione

LECCO – Morganti S.p.A., storica azienda lecchese proprietaria del marchio Kapriol, entra nell’orbita del francese Groupe RG. Le due società hanno siglato l’accordo per l’acquisizione dell’impresa fondata a Lecco nel 1927 e attiva nella produzione e commercializzazione di abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza e dispositivi di protezione individuale. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine di ottobre 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive previste dalla normativa. L’obiettivo dichiarato è unire la presenza commerciale e la capacità distributiva di Groupe RG con il know-how manifatturiero e la notorietà del marchio Kapriol, puntando a una crescita internazionale di lungo periodo.

Uno degli aspetti centrali dell’operazione riguarda la continuità. Secondo quanto comunicato dalle società, il management di Morganti S.p.A. resterà invariato, così come saranno mantenuti il marchio Kapriol, i rapporti con clienti, rivendite e partner commerciali. Tutti i dipendenti e collaboratori entreranno inoltre a far parte dell’organico della nuova realtà. Franco Morganti e Alberto Morganti continueranno a essere direttamente coinvolti nel progetto e, a ulteriore garanzia della continuità industriale, acquisiranno quote di Groupe RG.

“Un passaggio chiave nella storia dell’azienda”

Per Franco Morganti, amministratore delegato, e Alberto Morganti, direttore generale, l’operazione rappresenta un passaggio strategico. “L’ingresso di Morganti S.p.A. in Groupe RG rappresenta un passaggio-chiave nella storia della nostra azienda, che ne rafforza la competitività sullo scenario internazionale”, spiegano.

La scelta, sottolineano, è ricaduta su un partner con cui condividere “la stessa visione industriale e gli stessi valori: vicinanza al cliente, qualità, competenza e visione di lungo periodo”.

L’obiettivo è accelerare lo sviluppo senza perdere le caratteristiche che hanno accompagnato Morganti per quasi un secolo. “Questa operazione ci consentirà di offrire maggiori opportunità ai clienti, ai collaboratori e ai partner commerciali, preservando al tempo stesso la nostra identità, il nostro marchio e il nostro modo di fare impresa”.

Groupe RG punta sull’espansione europea

Per Groupe RG l’acquisizione si inserisce in una strategia di crescita internazionale basata sull’integrazione di realtà specializzate. Il gruppo francese punta in particolare a rafforzare la propria presenza nei canali della distribuzione specializzata, delle rivendite di materiali edili e delle insegne professionali, sfruttando la combinazione tra rete commerciale e capacità produttiva.

“Siamo molto lieti di accogliere Morganti S.p.A. all’interno di Groupe RG”, afferma il presidente Pierre Manchini. Secondo Manchini, Morganti porta con sé “una storia straordinaria, una reputazione consolidata e una profonda conoscenza dei mercati italiano ed europeo”. L’integrazione, prosegue, consentirà di unire il know-how di prodotto di Kapriol alla rete logistica e distributiva di Groupe RG.

Una realtà presente in quasi 70 Paesi

Morganti S.p.A. si avvicina al traguardo dei cento anni di attività. Fondata a Lecco nel 1927, oggi opera con il marchio Kapriol ed è presente in quasi 70 Paesi del mondo, compresa la Francia attraverso la filiale Kapriol France.

L’azienda conta circa 120 dipendenti e registra un fatturato di circa 73 milioni di euro. Il marchio è particolarmente noto nei settori dell’edilizia, dell’artigianato e della sicurezza professionale, dove commercializza abbigliamento tecnico, calzature e DPI.

Groupe RG: 660 milioni di fatturato e 1.900 collaboratori

Groupe RG è invece uno dei principali operatori europei nella distribuzione specializzata di dispositivi di protezione individuale. Il gruppo registra un fatturato vicino ai 660 milioni di euro, conta circa 1.900 collaboratori e dispone di una rete di filiali e controllate in Francia e in diversi Paesi europei.

Dal 2019 ha realizzato 14 acquisizioni tra Francia, Benelux, Spagna, Italia, Tunisia, Slovacchia e Irlanda. Con l’ingresso di Morganti, il gruppo punta ora a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato europeo, mentre per Kapriol si apre una nuova fase di sviluppo internazionale. Nei prossimi mesi le due organizzazioni lavoreranno alla preparazione dell’integrazione, con l’obiettivo dichiarato di garantire piena continuità operativa e mantenere gli standard qualitativi e di servizio della storica azienda lecchese.