Mostra dell’Artigianato, si lavora alla 49^ edizione. Le novità

Partiti ufficialmente i lavori di Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Lecco per la storica manifestazione

Novità nelle date, le aziende potranno scegliere tra una programmazione breve di 5 giorni e una lunga di 9

ERBA – Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Lecco al lavoro per la 49^ edizione della Mostra dell’Artigianato che andrà in scena il prossimo autunno. La programmazione è ufficialmente partita e non mancheranno novità come illustrato questa mattina, giovedì, durante la presentazione dei lavori, affidati al Comitato Promotore composto dai rappresentanti delle tre associazioni e presieduto da Virgilio Fagioli, imprenditore artigiano comasco.

Si parte dalle date: gli espositori potranno decidere per una programmazione ‘leggera’ di cinque giorni (dal 29 ottobre al 2 novembre) o per una presenza prolungata di ben 9 giorni (dal 29 ottobre al 6 novembre): un’innovativa formula che, come spiegato Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como e consigliere di Lariofiere, “consentirà alle imprese, in un periodo storico tanto particolare quanto complesso, di personalizzare il programma di partecipazione alla mostra secondo una scelta coerente con le proprie strategie commerciali e di marketing”. “E’ un approccio sperimentale che ci consente di accontentare richieste diverse degli espositori: per la prima volta a Lariofiere presenteremo una mostra ‘a misura di espositore’, altamente personalizzata” ha aggiunto Galli.

I primi cinque giorni di fiera i visitatori ritroveranno la manifestazione nella sua forma classica, con un percorso espositivo strutturato su tre padiglione, vetrina della cultura artigiana. Dal 3 al 6 novembre una parte dei contenuti verranno sostituiti con iniziative e proposte legate al Make Como, il progetto di valorizzazione della cultura economica e imprenditoriale del territorio.

Il biglietto d’ingresso sarà gratuito: “Una decisione presa e mantenuta per agevolare gli espositori che potranno ampliare il loro pubblico, speriamo in una bella partecipazione – ha precisato Daniele Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco – se la scorsa edizione della Mostra dell’Artigianato è stata definita della rinascita quella di quest’anno sarà quella della riaffermazione del nostro valore artigiano. Siamo impegnati nella costruzione di un percorso che accompagni il pubblico alla riscoperta dei valori propri dell’essere artigiano, una sorta di ‘ritorno alle origini’ alla nostra essenza”. Riva ha continuato: “Durante la fiera ci sarà modo di apprezzare i prodotti più tradizionali ma anche quelli più innovativi o tecnologici e non mancheranno momenti formativi e di confronti su temi di stringente attualità come i bonus e il mismatch. La nuova durata dell’evento che correrà su due binari paralleli interpretando così le esigenze espresse dagli espositori è un’altra novità che, sono certo, concorrerà ad aumentare il prestigio di questa manifestazione, motivo di orgoglio per la nostra Associazione”.

Soddisfazione è stata espressa dal Comitato Promotore, nato col compito di definire gli indirizzi strategici e i contenuti della manifestazione per rilanciarla dopo due anni fortemente influenzati dall’emergenza sanitaria e in vita dell’importante compleanno che si celebrerà nel 2023, i 50 anni della Mostra.

“Sono onorato di essere il Presidente di questa 49^ edizione della Mostra dell’Artigianato, l’evento più importante del panorama artigiano del nostro territorio – ha dichiarato Fagioli – il comitato è già al lavoro per creare una proposta sempre più rispondente al tema dell’artigianalità e della valorizzazione del lavoro artigiano, in linea con un pubblico attento e sempre alla ricerca di soluzioni innovative”.

Gli orari della mostra:

Festivi e pre festivi 10-22

Feriali 15-22

Domenica 6 novembre 10-20

Le date:

29 Ottobre-2 Novembre 2022 (versione light)

29 Ottobre-6 Novembre 2022 (formula classica)

Informazioni/Marketplace/social:

www.mostrartigianato.com

www.bottegheartigiane.eu

artigianato_lakecomo

Mostra Artigianato