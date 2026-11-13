Mostra Edilizia Civile Industriale: il programma degli eventi e dei convegni

Dal 20 al 22 novembre, giornate ricche di eventi

L’inaugurazione ufficiale venerdì 20 novembre alle 10.30

ERBA – Il programma della 40^ edizione di Meci – Mostra Edilizia Civile e Industriale. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: www.fierameci.it.

Giovedì 19 novembre

ANChE DONNA – Percorsi di crescita e inclusione

In occasione della Giornata mondiale dell’imprenditoria femminile

Costruire il futuro – Leadership femminile nel passaggio generazionale e nuove culture d’impresa nelle vostruzioni

Giovedì 19 novembre, ore 16, Sala Porro di Lariofiere (1° piano)

Venerdì 20 novembre

Ore 10.30 – 12.30: inaugurazione ufficiale 40^ edizione di MECI.

A seguire il convegno “Il futuro dell’edilizia tra fine bonus, PNRR e rivoluzione tecnologica”

Al termine premiazione bando Concorso di Idee: da oltre cinquant’anni Lariofiere accompagna la crescita del territorio. Oggi apre un nuovo capitolo della sua storia, invitando architetti, ingegneri e professionisti della progettazione a immaginare il futuro del quartiere fieristico attraverso un Concorso di Idee finalizzato alla definizione del nuovo Masterplan di sviluppo. Non un progetto da realizzare nell’immediato, ma una visione capace di guidarne l’evoluzione nei prossimi decenni.

Ore 10-13 e 14-17: formazione lavoratori art.37 D.LGS 81/08 Rischio alto – Aggiornamento

Espe Como, padiglione B

Corso gratuito in presenza – Iscrizione obbligatoria

Ore 10-13: Performance energetiche di immobili vincolati utilizzando isolanti innovativi a basso spessore

Sala 1, padiglione C

Ore 11.30-13: Strategie integrate per la rigenerazione del costruito nell’ottiva dell’economia circolare: lezione aperta

Sala Lario

Laura Malighetti: professoressa associata dip. ABC Politecnico di Milano

Fernanda Speciale: ingegnera edile-architetta, dottoressa di ricerca dip. ABC Politecnico di Milano

Giovanni Mandelli: ingegnere architetto

Alice Forni: ingegnera edile-architetta

Ore 14-16: Holcim – L’edilizia tra innovazione e rinnovamento

Processi innovativi e nuovi paradigmi di rigenerazione e rinnovamento

Sala 3 – Padiglione C

Ore 14.30-17.30: Condominio 2030

Ore 14.30-15.30: Relining: il risanamento sostenibile degli impianti di scarico negli edifici

Sala 2, padiglione C

Relatore Arch. Paolo Fugazza, amministratore delegato Tubus System Italia

Ore 14.30-16.30: L’umidità negli edifici nei suoi rapporti di causa-effetto

Sala Porro (1° piano)

Relatori Marco Argiolas e Claudia Volontè

Ore 14.30-16: Se la casa diventa un privilegio. Cercando una terza via tra mercato e welfare

Evento gratuito – Iscrizione consigliata

Ore 15-17: Fondamenti tecnici degli impianti fotovoltaici

Sala 4, padiglione C

A cura dell’Ing. Cristian Malavasi

Elettrica Rogeno

Ore 14.30-17.30: Seminario tecnico: “Infrastrutture multiservizio – Obblighi e opportunità per gli edifici nuovi e per specifiche ristrutturazioni”

Sala 1, padiglione C

Ore 15.30-17.30: Seminario: “Impianti con VMC termodinamiche e aggregati compatti: soluzioni integrate per comfort e salute degli ambienti”

Partecipazione gratuita – Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it

Relatori: Arch. Ph.D. Teresa Cervino e Ing. Ivo Cerboni

A cura di EXRG Comfort Engineering

Sala 5, padiglione C

Ore 17-19.30: Efficienza energetica e sicurezza antincendio nell’edilizia – Strategia per edifici sostenibili e di qualità

In collaborazione con Rockwool

Sala Porro (1° piano)

Sabato 21 novembre

Ore 9.30-12.30: Consiglio direttivo periti in reti

Ore 9.30-13.30: Addestramento DPI 3° Categoria – Cadute dall’lato aggiornamento

Corso gratuito riservato alle imprese e ai lavoratori iscritti alla cassa edile di Como

ESPE Como

Padiglione B, stand N

Ore 9.30-12.30: Condominio 2030 – Sicurezza in condominio

Sessione mattutina – Abitare in sicurezza

Ore 9.30-13.30: Intelligenza artificiale in cantiere

Strumenti pratici per semplificare, ottimizzare e rendere più efficace la gestione della sicurezza e dei processi organizzativi

Efes in collaborazione con Virtual Safety Lab

Seminario gratuito iscrizione a www.efesleccosondrio.it

Sala 3, padiglione C

Ore 10-17.30: Il saper fare del lattoniere – Tradizione artigiana, tecniche moderne e dimostrazioni dal vivo

A cura di Confartigianato Imprese Como (categoria Lattonieri)

Padiglione B

Ore 10-12: La ristrutturazione edilizia in Lombardia e il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati

Dalla disciplina normativa alle principali misure di incentivazione e aspetti pratici-operativi della quotidianità

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Lecco in collaborazione con Lariofiere

Sala 2, padiglione C

Ore 10-11: Efficientamento impianti di illuminazione pubblica “Benefici” per la Pubbliche Amministrazioni

A cura dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Lecco

Sala Porro (1° piano)

Ore 10-11: Presentazione portale CNA InOpera

Tavola rotonda con Fiorenzo Bongiasca (presidente provincia di Como); Angelo Porro (presidente BCC Cantù); Stefano Cetti (amministratore delegato Acinque); Gianmarco Martonara (studio Archicomo); Eugenio Rizzuti (presidente ANCE Como); Pasquale Diodato (presidente CNA Lombardia Nord Ovest)

A cura di CNA Lombardia Nord Ovest

Arena centrale (1° piano)

Ore 10.30-12.30: Tavola rotonda Invest in Lake Como

Dove investire, cosa costruire, come trasformare il territorio – Immobiliare, turismo, rigenerazione e capitali: quali progetti per il Lago di Como

Ore 11-12: Svizzera: dal preventivo al cantiere – Istruzioni per l’uso per edili, imprese di costruzione e impiantisti

A cura di Confartigianato Imprese Como – Federazione Costruzioni e Federazione Impiantisti

Sala 1, padiglione C

Ore 11.30-12.15: Conferenza stampa per l’insediamento del nuovo tavolo di presidenza per il biennio 2026-2028

Ente responsabile: Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani di Como

Sala 5, padiglione C

Ore 14-18: Il fissaggio dei carichi – Aggiornamento RSPP, ASPP, Coordinatori della sicurezza, RLS

Espe Como, padiglione B

Ore 14-16: Condominio 2030

Sessione pomeridiana – Architettura e benessere

Ore 15-16: Invecchiare a casa propria: soluzioni per un’abitazione più sicura confortevole e funzionale

A cura dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Lecco

Sala Lario

Ore 15-17: Documentazione e controlli per la sicurezza in cantiere

Relatore: Diego Pirovano

A cura della categoria Edili Confartigianato Imprese Lecco e EFES Lecco-Sondrio

Sala Porro (1° piano)

Domenica 22 novembre

Ore 10-16: Condominio 2030

Giornata del condomino: il condomino domanda, l’amministratore risponde

Tutti i giorni