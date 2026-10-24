Mostra Mercato Artigianato, al via la 53ª edizione a Lariofiere

Al via la nuova edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato con un’attenzione speciale riservata al confronto con le nuove generazioni

Ricco calendario di incontri, laboratori ed eventi culturali in programma per i due weekend del 24-25 ottobre e del 31 ottobre – 1° novembre

ERBA – È stata inaugurata oggi, sabato 24 ottobre, a Lariofiere la 53ª edizione della Mostra Mercato Artigianato con una formula rinnovata, pensata per superare il tradizionale schema degli interventi istituzionali e trasformare la cerimonia in un’occasione concreta di confronto.

Ad aprire gli interventi è stato il presidente di Lariofiere, Marco Galimberti, dando il benvenuto a tutti: “Il MOMA vuole essere la vera casa dell’artigianato, saranno due weekend ricchi di appuntamenti e di confronti sia per gli imprenditori che per chi verrà a visitarci. Vogliamo che gli imprenditori abbiano la possibilità di porre domande, condividere problemi reali e dialogare direttamente con chi può contribuire a trovare delle risposte. Mettere attorno allo stesso tavolo giovani imprenditori e rappresentanti delle istituzioni significa creare le condizioni per un dialogo concreto, capace di avvicinare due mondi che hanno bisogno di ascoltarsi e collaborare. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a realizzare questa edizione della Mostra, in particolare la Camera di Commercio Como-Lecco”.

Dopodiché ha parlato il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni: “Voglio ringraziare il mondo dell’impresa e dell’artigianato che qui si incontrano. La Mostra si conferma un punto di riferimento per il territorio e non solo. E’ un’opportunità per tutte quelle imprese che stanno vivendo un momento complicato ma con uno sguardo rivolto al futuro. Oggi ci sono nuove sfide e io preferisco di gran lunga l’intelligenza artigianale a quella artificiale, valorizzando le nostre tradizioni di una volta unendole alle innovazioni del futuro”.

Per la Camera di Commercio Como-Lecco ha parlato il membro di giunta, Massimo Moscatelli, ribadendo i numeri delle imprese artigiane in Italia e in Lombardia: “Siamo tra due provincie fondamentali per l’artigianato, e oggi lo dimostrano i tanti espositori qui presenti. Avendo la delega all’internalizzazione ho rapporti con gli imprenditori stranieri che vengono qui a scoprire i segreti del nostro lavoro. Questo non può che renderci orgogliosi e ci fa capire che siamo sulla strada giusta”.

Enrico Zappa, Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Como, ha sottolineato come la Mostra quest’anno abbia voluto rinnovarsi nel modo di comunicare: “Ci saranno tante iniziative aperte a tutti con uno sguardo in particolare ai giovani e alle donne, dai laboratori artigiani e all’uso della tecnologia. Siamo qui per creare delle alleanze tra noi artigiani e farle conoscere a tutti”.

Dopo il taglio del nastro ufficiale con i rappresentanti politici provinciali e regionali si è aperto il primo tavolo di confronto della giornata moderato dalla giornalista di Mediaset Elena Tambini, con protagonisti: l’Assessore all’Università e Ricerca di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, Enrico Zappa, Matteo Casiraghi, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Lecco e Davide Pusterla, Presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest – Area Como. Tre esperienze imprenditoriali che rappresentano il tessuto produttivo locale e che, grazie al loro impegno associativo, contribuiscono a portare le istanze delle imprese all’interno dei luoghi di rappresentanza.

La prima giornata della Mostra proseguirà poi alle 15.30 con l’incontro dal titolo “Nessuno vince da solo”, promosso dal Movimento Giovani Confartigianato Imprese Como e Lecco e CNA Lombardia Nord Ovest. L’incontro, alla presenza degli artigiani influencer Filippo Berto, Sergio Caglio – SIEmilano, Max Maiorino con Enrico Zappa, moderati dalla direttrice generale di Upskill 4.0 Selena Brocca, punta i riflettori sui nuovi linguaggi e sui nuovi modelli di comunicazione per raccontare il mondo dell’artigianato.

Chiuderà la giornata inaugurale l’evento promosso dai Movimenti Donna di Confartigianato e Impresa Donna CNA dal titolo “Cosa ti manca per essere felice”. Ad un dibattito sul tema della leadership che vedrà coinvolte Cosimina Pugliese, Presidente Movimento Donne Impresa Confartigianato Como, Silvia Dozio, Presidente Movimento Donne Impresa Confartigianato Lombardia e Lecco, Sonia Cosentino, Presidente CNA Impresa Donna Lombardia Nord-Ovest e Antonella Mazzoccato, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Como-Lecco , moderate da Roberta Gagliardi, Vice Segretario Confartigianato Imprese Lombardia e Segretario Regionale e Nazionale Movimento Donne Confartigianato, seguirà la performance di pittura emozionale con l’artista Simona Atzori.