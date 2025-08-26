Mutui. Nei primi 6 mesi dell’anno l’importo medio richiesto dai lecchesi è di 136.000 euro

L’analisi condotta in maniera congiunta da Facile.it e Mutui.it

LECCO – Nel corso del primo semestre del 2025 l’importo medio richiesto per un mutuo nella provincia di Lecco è stato pari a poco meno di 136.000 euro mentre, sempre secondo la medesima analisi condotta in maniera congiunta da Facile.it e Mutui.it, nello stesso periodo l’importo medio richiesto in Lombardia è stato pari a 148.637 euro, valore in aumento del 3% rispetto al 2024, mentre in Italia l’importo medio richiesto è di 137.315 euro.

Milano è la provincia lombarda dove è stato rilevato l’importo medio più alto (168.017 euro), seguita da Como (144.586 euro) e, a brevissima distanza, Monza Brianza, con 144.559 euro. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Varese (137.051 euro), Brescia (136.007 euro), Lecco (135.917 euro) e Bergamo (131.486 euro). Seguono ancora Lodi (127.456 euro), Sondrio (125.488 euro), Mantova (124.658 euro) e Cremona (123.621 euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Pavia, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata pari a 119.877 euro.