Mutui: nel Lecchese è di 138.328 euro la richiesta media nei primi cinque mesi del 2026

A livello regionale, nello stesso periodo, la richiesta media è stata pari a 151.570 euro

Rimane stabile il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato a 226.448 euro

LECCO – Nei primi cinque mesi del 2026 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Lecco è stato pari a 138.328 euro. A livello regionale, invece, la richiesta media da gennaio a maggio 2026 è stata pari a 151.570 euro, in aumento del 2,3% rispetto all’anno precedente.

Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, in Lombardia, la domanda di mutui per l’acquisto della casa aveva dato segnali incoraggianti, anche se nella sua ultima riunione la BCE ha aumentato i tassi e ci si chiede se questo invertirà la tendenza dei primi 5 mesi del 2026.

In calo l’età media dei richiedenti, che passa dagli oltre 39 anni e mezzo dei primi cinque mesi del 2025 ai 38 anni del 2026, mentre rimane stabile il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato a 226.448 euro. Guardando alla tipologia di tasso richiesto, il fisso resta quello preferito dai lombardi, ma sale significativamente la quota di chi ha puntato ad un tasso variabile o misto, che passa in dodici mesi da meno dell’1% all’8,4% del totale.

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Lombardia nei primi cinque mesi del 2026 emergono differenze a livello locale: Milano è la provincia lombarda dove tra gennaio e maggio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (171.680 euro), seguita a grande distanza da Monza e Brianza (145.615 euro), Brescia (145.058 euro), Como (144.992 euro) e Sondrio, con 142.266 euro. Seguono nella graduatoria Varese (139.421 euro), Lecco (138.328 euro), Bergamo (134.858 euro), Lodi (125.863 euro) e Mantova (124.258 euro). Chiudono la classifica regionale la provincia di Cremona (119.834 euro) e quella di Pavia (119.820 euro).