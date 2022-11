Questo week-end la manifestazione per celebrare il cambio di volto della società multiutility

“Il nuovo nome ci consentirà di essere ancora di più al fianco dei territori, mantenendo il saldo legame con le aree in cui operiamo”

LECCO – Semplicità, chiarezza e immediatezza: queste le caratteristiche che intende trasmettere il rinnovato marchio Acinque, che si sta presentando alle comunità locali dei territori in cui opera con un nuovo nome e un nuovo logo.

Questo week-end sarà la volta di Lecco, dove per due giorni la società multiutility promuoverà il proprio rebranding organizzando una manifestazione in piazza Garibaldi, incentrata su sport, giochi, sorprese e divertimento a misura di famiglia, in programma dalle ore 10 alle ore 18 di sabato 5 e domenica 6 novembre.

Un modo di promuoversi e al contempo sottolineare che Acsm, Agam e Acel cambiano nome ma non persone, sportelli, riferimenti, valori e servizi. Anzi, l’unione dei cinque soci pubblici di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese con il Gruppo A2A sottolinea la forza che scaturisce da questa aggregazione, resa evidente anche a livello grafico dal pittogramma a 6 baffi e dal payoff ‘Energia che unisce’.