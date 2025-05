Nasce la Comunità Energetica Rinnovabile ‘Alessandro Volta’

Un progetto di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como

“Un contributo concreto alle imprese e a tutto il territorio nel quale operano”

LECCO – Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como, con il supporto tecnico del Consorzio Energia Lombardia Nord, hanno dato vita alla Fondazione di partecipazione Alessandro Volta – Comunità Energetica Rinnovabile, una nuova realtà pensata nella logica dell’accompagnamento alla transizione energetica, per sostenere attivamente lo sviluppo sostenibile del territorio.

Fra gli obiettivi statutari, infatti, sono indicati: ridurre la spesa energetica dei soci, contribuire alla transizione verso la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili, accrescere il know how e sviluppare l’economia della comunità locale, assumere decisioni energetiche consapevoli sotto il profilo etico, tecnologico, economico e finanziario, investire parte dei proventi in progetti di interesse generale per la CER e la comunità locale. La CER opererà inizialmente nel territorio delle province di Lecco, Sondrio e Como.

Potranno aderire come soci le piccole e medie imprese, i cittadini, gli enti pubblici e le associazioni, con l’obiettivo di condividere la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili e accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente.

Le grandi imprese, pur non potendo diventare socie, potranno partecipare alle configurazioni in qualità di produttori esterni, contribuendo all’efficienza energetica complessiva e accedendo a vantaggi economici.

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la valorizzazione degli impianti di nuova realizzazione: solo gli impianti avviati successivamente alla costituzione della CER avranno infatti accesso al massimo livello di incentivazione, rendendo strategica la pianificazione congiunta all’interno della CER.

La CER Alessandro Volta guarda in particolare alle imprese industriali attente allo sviluppo sostenibile del territorio, che anche in questo caso vogliono mettersi a disposizione per garantire una transizione energetica corretta ed equilibrata.

I principali elementi di forza di questa Comunità sono legati agli elevati consumi che contraddistinguono le aziende associate e alla volontà delle imprese di investire nelle fonti energetiche rinnovabili. In questa ottica, il progetto può fare da aggregatore ideale per tutti gli attori del territorio interessati a condividerne il percorso. Ne sono infatti parte sostanziale le regole che la CER si è data e che prevedono la condivisione degli interventi da realizzare a beneficio del territorio, coinvolgendo gli enti locali e le associazioni del territorio nella destinazione dei fondi.

È inoltre di questi giorni la firma da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del decreto – che è ora al vaglio della Corte dei Conti per le verifiche di competenza ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero – che modifica la disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo. Il provvedimento, finanziato dal PNRR, introduce importanti novità. La più rilevante riguarda l’accesso agli incentivi a fondo perso fino al 40% per la realizzazione degli impianti, con la modifica della soglia dei Comuni ammessi al contributo che è stata innalzata a 50.000 abitanti rispetto al precedente limite dei 5.000.

“In questi anni abbiamo attraversato momenti di estrema tensione e difficoltà in campo energetico e dobbiamo coglierne il messaggio per scelte e progetti in questo ambito, ponendoci come protagonisti del cambiamento che i tempi richiedono” evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari. “Con la costituzione della nuova Comunità Energetica Rinnovabile Alessandro Volta – prosegue -, la nostra Associazione agisce portando un contributo concreto alle imprese e a tutto il territorio nel quale operano, e in particolare alla cittadinanza, nell’affrontare un graduale e corretto processo di transizione energetica”.

“La costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile “Alessandro Volta” rappresenta un passo concreto e strategico verso una transizione energetica che vogliamo sia realmente condivisa e sostenibile” dichiara Gianluca Brenna, Presidente di Confindustria Como. “Insieme a Confindustria Lecco e Sondrio, abbiamo voluto dare forma a un progetto che mette al centro le imprese, i cittadini e gli enti locali, con l’obiettivo di generare valore per il territorio, ispirato al grande scienziato Alessandro Volta cui dobbiamo un’importante eredità in ambito energetico. In un contesto internazionale segnato da profonde tensioni geopolitiche e da un’elevata instabilità dei mercati energetici, spesso soggetti a forti speculazioni economiche, dotarsi di strumenti come una comunità energetica significa investire concretamente nella sicurezza, nell’autonomia e nella resilienza del nostro sistema produttivo. La CER sarà un volano per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per la riduzione dei costi energetici e per la crescita delle competenze, rafforzando la competitività delle imprese e contribuendo al benessere diffuso delle nostre comunità. È una sfida che raccogliamo con convinzione, certi che solo attraverso la collaborazione e una visione condivisa si possano affrontare con efficacia i grandi cambiamenti in atto”.

“Da tempo – afferma Paolo Torri, responsabile del Consorzio Energia Lombardia Nord e primo Presidente della CER -, e prima che diventasse un passaggio obbligato, le imprese sono abituate a collaborare nei percorsi di efficienza e miglioramento in campo energetico. Ne è un esempio concreto il Consorzio Energia Lombardia Nord costituito nel 1999, che conta oggi sull’adesione di oltre 600 stabilimenti, per un consumo di circa mezzo miliardo di kilowattora. La nascita della CER Alessandro Volta è frutto di un percorso di condivisione delle imprese socie di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como, che ha come obiettivo principale quello di rendere i nostri territori attrattivi per le fonti rinnovabili, creando un circolo virtuoso in grado di autoalimentarsi grazie ai contributi ad oggi disponibili”.