Martedì 23 febbraio webinar dedicato al Superbonus 110%

LECCO – Nasce lo Sportello Casa di Confartigianato Imprese Lecco, sportello “sorto dall’idea di creare un supporto continuo alle imprese del ‘Comparto Casa’ con la collaborazione di ANAEPA nazionale”, spiega Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco.

“L’obiettivo fondante del servizio – prosegue il presidente – è quello di creare un supporto tecnico continuo all’utente e si articola secondo due principi: assistere le imprese associate per accompagnarle nella gestione di questa nuova delicata opportunità e fornire un punto di riferimento per il cittadino/committente in cui trovare risposte e finalizzare la propria iniziativa d’intervento verso le imprese artigiane associate, valorizzando il principio di territorialità, il cosiddetto km 0, e il rapporto fiduciale basato sulle competenze dei nostri imprenditori”.

“Così facendo – ha proseguito Vittorio Tonini, segretario generale di Confartigianto Imprese Lecco – si vuole valorizzare il meccanismo per cui l’Associazione diventa il punto di riferimento e di coordinamento di tutte le figure professionali coinvolte, siano esse interne ai nostri uffici o riferite a consulenze tecniche specializzate. L’utente che si rivolge allo Sportello Casa trova un inquadramento rispetto alla normativa vigente riguardo al Superbonus e detrazioni ordinarie, ma anche tecnica edilizia e urbanistica, supportato da materiale documentale specifico; inoltre può intraprendere un percorso di assistenza continua o specializzata rispetto alla propria attività d’impresa in relazione alle nuove misure incentivanti e relativi adempimenti”.

“Accedendo allo Sportello Casa – spiega Federica Colombini, responsabile del Servizio e consulente tecnico ANAEPA – Confartigianato Edilizia – si avranno informazioni gratuite rispetto alla normativa vigente riguardo alle detrazioni fiscali (Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate, …), alla pratica edilizia e urbanistica; supporto continuo all’impresa rispetto alle tematiche di settore per la gestione dell’attività in relazione alle agevolazioni e supporto specializzato nella gestione di singole pratiche di cantiere in relazione all’applicazione delle detrazioni; compilazione pratiche ENEA. Nell’ambito del servizio sono coinvolte le aree specializzate di Confartigianato tra cui l’Ufficio Fiscale, l’Ufficio Credito, il CAAF e i professionisti abilitati”.

MARTEDI IL WEBINAR DEDICATO AL SUPERBONUS 110%

Per presentare il servizio ed entrare nel vivo, martedì 23 febbraio alle 18.15 sarà possibile partecipare al webinar “SOS Casa: Superbonus 110% e detrazioni ordinarie, aggiornamenti normativi e procedurali”. Federica Colombini guiderà i partecipanti attraverso gli ultimi aggiornamenti normativi; segue la tavola rotonda: “Le possibilità degli istituti di credito a seguito dell’esercizio delle opzioni di cessione e sconto in fattura” con

Alberto Comi, responsabile Coordinamento Imprese Banca Popolare di Milano e Luigi Carugo, responsabile Servizio Commerciale Banca Popolare di Sondrio. A conclusione, “Rating d’impresa e qualificazioni richieste” a cura di Fabrizio Pierpaoli, responsabile Comparto Casa Confartigianato Imprese Lecco e Matilde Petracca, responsabile Ufficio Formazione Confartigianato Imprese Lecco. Per partecipare basta iscriversi gratuitamente sul sito www.artigiani.lecco.it sezione eventi.

Lo Sportello Casa di Confartigianato Imprese Lecco è attivo presso la sede di Lecco dell’Associazione (via Galilei1) in coordinamento con tutte le Delegazioni territoriali di Confartigianato Imprese Lecco alle quali è possibile rivolgersi per richieste di appuntamento, anche in modalità remota attraverso piattaforma web.

Per informazioni e appuntamenti 0341 250200 sportellocasa@artigiani.lecco.it