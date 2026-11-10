Negozi sfitti, Confcommercio Lecco: “La città pian piano si spegne. Servono politiche attive”

Il direttore generale Alberto Riva fa il punto sulla desertificazione commerciale nel territorio lecchese

“Può cambiare le cose una collaborazione sempre più sinergica tra Comuni e associazioni di categoria”

LECCO – Le vetrine che si spengono non sono soltanto un problema per chi fa impresa, ma un segnale che riguarda la vitalità stessa delle città. La progressiva chiusura dei negozi di vicinato, con il conseguente aumento dei locali commerciali sfitti, è un fenomeno che interessa anche il territorio lecchese e che richiede interventi strutturali, non semplici misure occasionali. A richiamare l’attenzione sul tema è Confcommercio Lecco, che rilancia anche a livello locale la riflessione avviata dall’associazione nazionale sulla desertificazione commerciale. Ne abbiamo parlato con il direttore generale Alberto Riva, affrontando le dimensioni del fenomeno, le sue cause e le possibili strategie per invertire la tendenza.

I dati nazionali di Confcommercio evidenziano una crescita dei locali commerciali sfitti e un progressivo impoverimento della rete dei negozi di vicinato. Qual è la situazione in provincia di Lecco? Quali sono i settori più in difficoltà?

Anche nel Lecchese il fenomeno è evidente. Tra i comparti che soffrono maggiormente ci sono sicuramente l’abbigliamento e le calzature, mentre stanno andando meglio altri settori, come quello digitale e tecnologico. Non è però una questione riconducibile a un’unica causa: negli anni si sono sommati diversi fattori. Nel comparto alimentare, per esempio, ha inciso la crescita della grande distribuzione, mentre le piattaforme digitali hanno modificato profondamente le modalità di acquisto. Dopo il Covid sono cambiate ulteriormente le abitudini dei consumatori. A questo si aggiungono il mancato ricambio generazionale, il costo degli affitti e dell’energia, oltre alle questioni legate alla mobilità e ai parcheggi. Anche le scelte delle amministrazioni comunali, che a volte possono sembrare lontane dal mondo del commercio, incidono invece pesantemente sulla possibilità di tenere aperto un negozio.

Dietro una vetrina chiusa possono esserci molte ragioni. Quali sono le conseguenze di questa desertificazione commerciale per i centri storici e i quartieri?

La città pian piano si spegne. La chiusura di un negozio non significa soltanto perdere un’attività economica, ma anche impoverire il tessuto sociale e rendere meno attrattivo un centro urbano. Per questo servono politiche attive. Dobbiamo partire da una considerazione: nei centri storici di ogni città, compresa Lecco, l’economia prevalente è sempre più quella legata al terziario e al turismo. Il commercio, insieme a bar e ristoranti, è una componente essenziale di questa trasformazione. Occorre quindi che le amministrazioni ne tengano conto quando progettano e ripensano gli spazi urbani. Anche l’accessibilità, la viabilità e la possibilità di raggiungere facilmente i negozi sono elementi fondamentali per la sopravvivenza delle attività.

Quali interventi possono contribuire a riportare attività nei locali sfitti? E cosa chiedete concretamente ai Comuni e ai proprietari degli immobili?

Come detto, bisogna riprogettare le città considerando quale sia oggi la loro economia prevalente. La filosofia dei Distretti del commercio (nove quelli presenti in provincia di Lecco, ndr) non deve limitarsi al periodo di apertura del bando per intercettare risorse ma deve diventare un progetto continuativo di confronto e collaborazione tra amministrazioni comunali, associazioni di categoria e commercianti. Abbiamo già iniziato a lavorare in questa direzione, avviando protocolli con i Comuni di Lecco, Merate e Oggiono. Stiamo inoltre rilanciando iniziative come “Compriamo sotto casa”, con l’obiettivo di indirizzare la spesa verso i negozi di vicinato, anche attraverso strumenti che coniughino acquisti e welfare, come la piattaforma Edenred. Nella prossima legge finanziaria è inoltre prevista l’estensione della cedolare secca anche agli affitti dei negozi: potrebbe rappresentare un’opportunità per i proprietari e favorire una riduzione dei canoni, rendendo più sostenibile l’apertura di nuove attività.

Infine, dobbiamo lavorare sulla progettazione urbana. Vorremmo che nei Piani di governo del territorio il commercio e il turismo fossero considerati elementi centrali, attorno ai quali costruire le scelte sulla città. Tra le azioni che abbiamo sviluppato ci sono anche il sostegno ai mercati rionali e l’utilizzo di sistemi per rilevare e contare le presenze, così da avere strumenti concreti per valutare i flussi e orientare gli interventi. L’obiettivo è costruire politiche urbane capaci di sostenere davvero l’economia di vicinato.

L’evento del 16 novembre

Il tema sarà al centro anche della giornata di mobilitazione nazionale promossa da Confcommercio per lunedì 16 novembre, alla quale aderirà anche Confcommercio Lecco. L’iniziativa, dal titolo “Viviamo le città. La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”, coinvolgerà i sindaci del territorio e sarà l’occasione per presentare una fotografia del fenomeno delle chiusure commerciali in città e in provincia, approfondendone le cause con il contributo del professor Luca Tamini, docente del Politecnico di Milano.

L’incontro si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato con le amministrazioni comunali, con l’ambizione di trasformare la difesa del commercio di vicinato in una componente stabile delle politiche di sviluppo e rigenerazione delle città.