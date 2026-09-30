“Nuova Impresa”: dalla Regione 11,8 milioni: oltre 5.300 aziende sostenute in cinque anni

La Giunta ha stanziato altri 3,8 milioni su proposta dell’assessore Guido Guidesi, portando a 11,8 milioni la dotazione per il 2026
Contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per nuove PMI, lavoratori autonomi e professionisti
LECCO – Oltre 5.300 nuove aziende sostenute in cinque anni e altri 3,8 milioni di euro messi a disposizione per proseguire nel 2026. Regione Lombardia rifinanzia il bando “Nuova Impresa”, portando la dotazione complessiva della misura per quest’anno a 11,8 milioni di euro.
La decisione è stata approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e arriva dopo le richieste registrate con l’apertura dello sportello 2026. Da fine aprile sono state infatti presentate 1.244 domande per accedere allo strumento dedicato a chi avvia una nuova attività.
I numeri degli ultimi cinque anni restituiscono le dimensioni della misura. Tra il 2021 e il 2025, “Nuova Impresa” ha agevolato la nascita di 5.376 aziende, attraverso stanziamenti complessivi superiori a 37 milioni di euro. Risorse che hanno permesso di attivare 86,8 milioni di euro di investimenti.
Il bando interviene nella fase iniziale dell’attività e si rivolge alle nuove piccole e medie imprese e all’autoimprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo con partita Iva. Sono compresi anche i lavoratori autonomi e i professionisti ordinistici con partita Iva individuale non iscritti al Registro delle imprese.
Per accedere alla misura, i progetti devono prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile, per un importo massimo di 10.000 euro.
L’obiettivo è sostenere chi affronta i primi investimenti necessari per trasformare un progetto in un’attività. “Nuova Impresa” è uno degli strumenti introdotti da Guidesi tra le prime iniziative del suo mandato e progressivamente consolidati negli anni a sostegno dell’avvio di nuove realtà imprenditoriali.
La gestione dell’iniziativa è affidata a Unioncamere Lombardia, nell’ambito di un accordo di collaborazione con Regione Lombardia.
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