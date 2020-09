Nuovo corso di ‘barman’ in Confcommercio, iscrizioni entro il 18 settembre

Cat Unione Lecco e Fipe propongono un nuovo corso di barman (livello base) in Confcommercio

Al via dal 28 settembre, iscrizioni entro il 18 settembre

LECCO – Dopo il lockdown e alla fine di un’estate che ha dato timidi segnali di ripresa, chi gestisce un locale o chi lavora in un bar è consapevole delle numerose sfide che lo attendono nei prossimi mesi.

Ed è anche conscio che in un simile contesto, caratterizzato dall’incertezza e dall’emergenza, non bastino entusiasmo e improvvisazione, ma sia fondamentale puntare ancora di più su qualità e professionalità.

E’ in quest’ottica che il Cat Unione Lecco srl, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha voluto riproporre, in collaborazione con Fipe Lecco, il corso barman-livello base. Il percorso formativo di 35 ore prenderà il via il prossimo 28 settembre: le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 18 settembre.

Ma a chi è rivolto il corso barman? Agli operatori del settore che intendono migliorare la loro professionalità, agli aspiranti imprenditori che vogliono aprire un’attività o anche agli appassionati dei cocktails desiderosi di conoscere tutti i “segreti del mestiere”. Il programma è il seguente: le attrezzature e l’organizzazione del banco-bar; la “matematica” del barman, le ricette dei cocktails in parti e in once; distillati e liquori; le tecniche di miscelazione; le decorazioni di frutta e verdura; il servizio ai tavoli; cocktail classici e di “tendenza”; la birra; i vini e i vini speciali.

Ogni lezione – il lunedì e il martedì dalle ore 18.30 alle ore 22 – prevede esercitazioni pratiche con l’ausilio di work-station professionali presso la cucina attrezzata presente nella sede di Confcommercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Il calendario è il seguente: 28 e 29 settembre, 5-6-12-13-19-20-26-27 ottobre.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.