Nuovo negozio in via Cairoli per “Il Fiorista” di Raffaella Beri

“Qui c’è più spazio e posso esprimermi”

Giovedì 5 ottobre dalle 17 alle 20 l’inaugurazione

LECCO – Un nuovo spazio per continuare a offrire un servizio di qualità e per far sì che i clienti possano vivere una esperienza ancora più magica. Da qualche settimana il negozio “Il fiorista” si è trasferito in via Cairoli 61 a Lecco e ha aperto le porte mostrando tutto il suo splendore.

Decisamente soddisfatta la titolare, Raffaella Beri, che è affiancata nel suo lavoro da tre persone-collaboratori: “La mia attività è iniziata nel 2004, sempre a Lecco, quando ha ritirato lo storico fiorista di piazza XX Settembre, poi lo spostamento in via Cattaneo dove sono rimasta per 6 anni. Questa nuova sistemazione in via Cairoli è stupenda. Qui c’è più spazio e posso esprimermi. Ringrazio la Fondazione Enrico Scola, proprietaria dell’immobile, per la disponibilità accordata: ho potuto ristrutturare come volevo, pensandolo e disegnandolo dall’inizio!”. E continua: “Il riscontro in queste prime settimane da parte dei clienti è sicuramente positivo: sono contenti e apprezzano i nuovi spazi. Il rapporto con i clienti è uno degli aspetti più belli di questo lavoro: mi seguono e si sono affezionati a questa attività“.

Il percorso di Raffaella Beri – che dal 2020 è anche presidente del Gruppo Fioristi di Confcommercio Lecco – è iniziato dapprima iscrivendosi alla scuola di Agraria ed è proseguito lavorando nel negozio piazza XX Settembre che poi ha ritirato: “Avere fiori freschi in casa è ancora considerato un valore per molti, così come si vieni in negozio per fare un regalo. La pianta più venduta? Resta sempre l’orchidea. I periodi più intensi? Primavera e poi il Natale”. Quindi aggiunge: “Oltre alla classica attività di ‘vendita al dettaglio’ la nostra attività si è sempre più focalizzata sui matrimoni. Chiaramente la parte del leone è rappresentata dalle cerimonie sul lago che interessano gli stranieri. Senza dimenticare tutto quanto concerne l’oggettistica e le essenze”.

Per festeggiare con i clienti più affezionati e gli amici, “Il fiorista” ha anche previsto per giovedì 5 ottobre dalle 17 alle 20 un momento ufficiale di inaugurazione del nuovo negozio di via Cairoli.