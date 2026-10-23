Nuovo Regolamento edilizio: il testo rivisto approda in Consiglio comunale

Al centro del percorso, il dialogo con gli ordini professionali e i rappresentanti del settore edilizio

Il documento, aggiornato alla luce delle osservazioni ricevute, sarà all’ordine del giorno della seduta di lunedì 26 ottobre

LECCO – Un confronto aperto e partecipato per arrivare a un regolamento edilizio condiviso, capace di rispondere alle esigenze di chi opera quotidianamente nel settore. È questo il senso dell’incontro promosso ieri mattina, giovedì 22 ottobre, in municipio, dal vicesindaco e assessore allo Sviluppo urbano Carlo Piazza, per presentare ai principali stakeholder del territorio la nuova proposta di revisione del testo.

L’appuntamento è stato l’occasione per ripercorrere le tappe del percorso di aggiornamento, illustrare il cronoprogramma e condividere gli esiti del confronto con gli enti, gli uffici e i soggetti coinvolti. Un momento di dialogo concreto, pensato per raccogliere osservazioni, approfondire le criticità emerse e costruire insieme uno strumento operativo che tenga conto delle esigenze dei professionisti e degli operatori del comparto.

“Abbiamo voluto mettere il confronto al centro di questo percorso – sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sviluppo urbano Carlo Piazza -, perché un regolamento di questo tipo deve essere costruito anche ascoltando chi lo utilizzerà ogni giorno. La partecipazione registrata all’incontro e la disponibilità dei rappresentanti del mondo dell’edilizia a contribuire al lavoro di revisione confermano quanto sia importante aprire spazi di dialogo e affrontare insieme i nodi ancora da chiarire. È proprio da questo metodo che nasce la scelta di riadottare il testo precedente, aggiornandolo alla luce delle osservazioni ricevute e lasciando spazio a un ulteriore confronto anche in Consiglio comunale. Parliamo di uno strumento importante per il futuro della città: per questo riteniamo fondamentale che il percorso sia il più possibile condiviso e che le diverse competenze possano contribuire alla definizione del testo finale”.

La versione del regolamento adottata dal Consiglio comunale di Lecco lo scorso marzo è stata oggetto di osservazioni da parte di Ance Lecco-Sondrio, dello Sportello unico per l’edilizia (Sue) e di Ats Brianza, che hanno evidenziato la necessità di una revisione complessiva del testo. Il lavoro di aggiornamento ha portato all’introduzione di 11 nuovi articoli, alla modifica di 26 articoli esistenti e all’eliminazione di altri 9.

All’incontro hanno partecipato gli ordini professionali della provincia di Lecco, Ance Lecco e Alpl Lecco.

“La riunione – rimarca Piazza – ha rappresentato un ulteriore passaggio in un percorso che punta a valorizzare il contributo dei soggetti interessati, nella convinzione che il dialogo tra amministrazione, professionisti ed enti competenti sia essenziale per arrivare a un regolamento chiaro, funzionale e rispondente alle esigenze del territorio”.

La riadozione del Regolamento edilizio comunale sarà all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale, prevista per lunedì 26 ottobre.