Nuovo servizio di Arpa Lombardia, nasce Sportello Imprese

Nuovo punto di riferimento su adempimenti ambientali, autorizzazioni, controlli e obblighi normativi

Presidente Lo Palo: “Obiettivi comuni per ambiente e cultura imprenditoriale”

LECCO – Sportello Imprese di Arpa Lombardia: un nuovo punto di riferimento per le aziende lombarde su adempimenti ambientali, autorizzazioni, controlli e obblighi normativi. Informazioni chiare e aggiornate per supportare una gestione responsabile e sostenibile delle attività produttive.

“Altro traguardo raggiunto a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile – afferma la presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo. Il nostro obiettivo è dialogare con le imprese virtuose, accorciando così sempre di più le distanze fra istituzioni e cittadini. Salvaguardare l’ambiente e promuovere la cultura imprenditoriale sostenibile è per noi tassello importante. Promessa mantenuta. Arpa Lombardia c’è”.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://sportelloimprese.arpalombardia.it/