Previsioni occupazionali, via alla nuova analisi statistica

La Camera di Commercio raccoglie i dati per il trimestre giugno e agosto

LECCO – Parte una nuova edizione dell’indagine statistica Excelsior, la ricerca sulle previsioni occupazionali delle imprese lariane per il trimestre giugno-agosto 2019.

Unioncamere Nazionale ha trasmesso alla casella PEC delle aziende inserite nel campione della rilevazione in corso una e-mail con l’informativa e il link per compilare l’indagine Excelsior che – si ricorda – è prevista dal Piano Statistico Nazionale e, dunque, ha obbligo di risposta. La ricerca, patrocinata dal Ministero del Lavoro, è coordinata da Unioncamere in collaborazione con la società di sistema Infocamere e le Camere di Commercio aderenti, tra cui quella di Como-Lecco.

Come di consueto, anche per l’indagine del periodo giugno-agosto 2019, Infocamere ha attivato un Help Desk con i seguenti recapiti: – per le piccole imprese, tel. 06.648.922.89 e 06.648.922.90; – per le medie e grandi imprese, tel. 06.648.922.28. Orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

In alternativa al canale telefonico, è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo excelsior@infocamere.it.

Nei prossimi giorni, le medie e grandi imprese lariane con oltre 50 dipendenti inserite nel campione potrebbero essere contattate dai funzionari della Camera di Commercio di Como-Lecco per sollecitare la compilazione e agevolare lo svolgimento della rilevazione mentre per quanto riguarda le piccole imprese, il soggetto di riferimento è Infocamere, ai recapiti sopra indicati.