Offerte di Lavoro: Agosto 2025. Servizio a cura di Confapi Lecco Sondrio

(ADV) – Anche ad Agosto 2025 prosegue l’iniziativa dedicata a chi è in cerca di nuove opportunità professionali, promossa in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.

Ogni mese viene pubblicato un elenco aggiornato delle principali offerte di lavoro presenti sul territorio, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra aziende e candidati.

Per questo mese di Agosto, Confapi Lecco Sondrio segnala sei nuove posizioni aperte in diversi settori produttivi e amministrativi: Assistente di produzione, Vice responsabile di linea, Venditore commerciale, Impiegata/o amministrazione/contabilità, Magazziniere.

ASSISTENTE DI PRODUZIONE

Azienda storica nel settore dell’arte molitoria, il primo molino azionato dall’energia elettrica in Italia che dal 1882 lavora combinando tradizione e innovazione, ricerca “Assistente di produzione“.

La persona sarà inserita nel reparto produzione, affiancherà il responsabile della produzione e coprirà un ruolo di fondamentale importanza all’interno della nostra azienda. La risorsa verrà affiancata e formata sin dal momento dell’inserimento per poter svolgere in completa autonomia le mansioni e per gestire la produzione.

Si interfaccerà in maniera costante ed efficiente con il responsabile di produzione.

La risorsa dovrà, inoltre, aiutare il responsabile nella pianificazione della produzione e nella gestione del processo di macinazione.

Requisiti richiesti:

buone capacità di problem solving

disponibilità all’apprendimento

precisione

curiosità

buone capacità relazionali

buone competenze informatiche

buone capacità organizzative

spirito d’iniziativa

disponibilità a lavorare su due turni

Sede di lavoro: Paderno D’Adda (LC)

Tipo di contratto offerto: Inserimento diretto in azienda con contratto iniziale a tempo determinato finalizzato INDETERMINATO, affiancamenti e supporto costante, corsi di aggiornamento, premi di produzione, possibilità di crescita professionale.

Impegno orario: full time su due turni.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

VICE RESPONSABILE DI LINEA

Azienda leader produttrice di scale, sgabelli, trabattelli, torri mobili e diversi altri prodotti per l’elevazione nei settori Ferramenta, DIY, Edilizia, ricerca un/a “Vice Responsabile di Linea” di produzione.

Obiettivo del ruolo

La figura si occuperà in maniera efficace ed efficiente della conduzione delle linee affidate in modo da rispettare le scadenze previste dal programma di produzione, in assenza del responsabile coordinerà il personale per garantire l’esecuzione dei programmi produttivi nel rispetto di tempi, costi, qualità e affidabilità previsti, assicurando la corretta gestione delle linee e il supporto tecnico-operativo durante il turno.

Principali responsabilità

• (in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Seguire l’avanzamento del programma di produzione

• (in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Assicurare il rispetto delle istruzioni operative da parte del personale presente sulla linea

• Gestisce le operazioni di funzionamento degli impianti e manutenzione giornaliera

• Gestisce le operazioni legate ai software aziendali (MES & POCKET)

• Gestisce l’inventario del materiale di produzione della linea

• Gestisce l’asservimento della linea e i prelievi dai magazzini

• Promuove e sostiene un clima aziendale improntato alla trasparenza dei rapporti e alla collaborazione

Competenze trasversali (Hard Skills)

• Conosce le tempistiche e le metodologie per le varie fasi produttive relative alla linea

• Conosce le procedure inerenti agli standard qualitativi richiesti

• Buona manualità, conoscenza delle basi meccaniche e pneumatiche

• Buona padronanza dei sistemi informatici aziendali (es. MES).

Competenze trasversali (Soft Skills)

• Possiede le 3 caratteristiche del team player ideale: umiltà, passione e competenza

• Ha la curiosità e la determinazione nello svolgere le attività richieste

• Ha doti di precisione

• Ha spiccata capacità di lavorare in squadra

• Riesce a stabilire e mantenere relazioni lavorative serene con i colleghi e il capo Reparto

• Riesce a comunicare correttamente ed esaurientemente con tutti i livelli del personale

• Forte senso di responsabilità e attitudine al problem solving

Titolo di studio e requisiti preferenziali:

• Diploma tecnico o titolo equivalente.

• Esperienza pregressa in ruoli analoghi nel settore manifatturiero metalmeccanico.

• Esperienza pregressa in realtà che applicano le logiche di 5S, Smed e lean production. Cosa offriamo

• Ambiente di lavoro dinamico e orientato al miglioramento continuo.

• Formazione tecnica e supporto costante da parte del team.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

VENDITORE COMMERCIALE

Azienda leader in Europa specializzata nella progettazione e fabbricazione di recinzioni metalliche ricerca “venditore commerciale”.

La Risorsa, a seguito di un periodo di formazione, si occuperà della vendita sul territorio nazionale, con maggior focus al Nord, gestendo un pacchetto di clienti già esistenti e facendo scouting di nuovi clienti.

Sono previste partecipazioni a fiere/eventi di settore 3 e varie attività di supporto al Direttore Commerciale.

Disponibilità a viaggiare 2 settimane al mese, occasionalmente anche all’estero (preferibile conoscenza lingua inglese e francese). Auto aziendale ad uso promiscuo, PC, cellulare, mensa interna.

Retribuzione commisurata alla seniority (max 40.000 euro).

Sede di lavoro: Zona Brianza lecchese (LC)

Tipo di contratto offerto: inserimento a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Impegno orario: a giornata in regime forfettario.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

IMPIEGATA/O AMMINISTRAZIONE/CONTABILITÀ

Azienda leader nella produzione di fucinati in acciaio e lavorazioni meccaniche da più di 180 anni, è alla ricerca di un nuova/o impiegata/o amministrazione/contabilità da poter inserire nel proprio team. Con una reputazione consolidata per l’eccellenza dei prodotti e un impegno verso l’innovazione, offriamo un ambiente di lavoro stimolante e reali opportunità di crescita professionale.

Principali attività del ruolo:

– Gestione di prima nota

– Fatturazione attiva e passiva (clienti e fornitori)

– Predisposizione documenti di bilancio

– Liquidazione IVA

– Redazione DDT

Qualifiche ideali ricercate:

– Diploma in Ragioneria e/o Laurea in ambito Economico

– Esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni

– Conoscenza del gestionale utilizzato in azienda (Zucchetti Ad Hoc Revolution Web)

– Buona conoscenza del pacchetto Office

– Capacità di organizzazione e di gestione con tempistiche stringenti

– Capacità di ascolto e di analisi

– Approccio concreto alla risoluzione di problemi

– Attitudine a seguire contemporaneamente due o più attività

– Adattabilità e flessibilità

– Assoluta riservatezza e professionalità

Sede di lavoro: Pasturo (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

MAGAZZINIERE

Azienda altamente specializzata nel trattamento delle superfici, ricerca “magazziniere”.

La risorsa sarà inserita nel reparto logistica, dove si occuperà di:

carico e scarico del materiale con gestione e controllo dei documenti di spedizione

stoccaggio del materiale grezzo in magazzino secondo le indicazioni Responsabile Magazzino

Controllo della completezza e correttezza dei documenti del materiale lavorato (p.es cartellini, modulo di controllo qualità)

Esecuzione delle attività di imballaggio e di carico delle merci

Richiesto patentino muletto in corso di validità e pregressa esperienza in magazzino.

Sede di lavoro: Civate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato per inserimento in azienda

Impegno orario: lavoro su due turni

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it