Offerte di lavoro Confapi Lecco Sondrio: 13 posizioni aperte a settembre

LECCO – Cerchi una nuova opportunità di lavoro? Per settembre Confapi Lecco Sondrio segnala 13 posizioni aperte presso le aziende associate, rivolte a profili tecnici, produttivi, logistici, amministrativi e commerciali.

Le ricerche spaziano dall’ufficio qualità alla meccanica, dalla manutenzione elettrica alla carpenteria, fino alla logistica, alla contabilità e al settore commerciale.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per aziende associate cerca:

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto/a ufficio qualità/produzione.

Figura da inserire in produzione che si affiancherà al responsabile qualità per la gestione degli strumenti di controllo, gestione delle segnalazioni di non conformità interne di produzione e gestione delle non conformità materia prima.

Gestione schede controllo qualità e gestione campionature componenti su richiesta dei clienti.

La figura si interfaccerà anche con il responsabile di produzione per quanto riguarda la gestione dei fermi macchina e la creazione di report ai fini ISO 9001 utili al monitoraggio dell’efficienza produttiva.

Risponde al responsabile qualità e in parte al responsabile produzione ma con buona capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia.

Requisiti richiesti:

Necessario almeno diploma di natura tecnico

Buon utilizzo pc

Conoscenza lingua inglese

Sede di lavoro: zona sud-occidentale della provincia di Lecco/ Brianza lecchese.

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto magazzino e logistica con ruolo di gestione merce e documentazione in entrata ed uscita con utilizzo gestionale ERP.

La risorsa si occuperà principalmente di:

ricevimento, controllo e sistemazione della merce in entrata

preparazione della merce e gestione delle spedizioni in uscita

controllo e registrazione di DDT e documentazione di trasporto

inserimento e aggiornamento dei movimenti di magazzino tramite gestionale ERP

verifica delle giacenze e supporto alle attività di inventario

esecuzione, quando necessario, di ritiri e consegne con mezzi aziendali

Si valutano candidature sia di persone con esperienza nel ruolo sia di profili junior da formare.

Requisiti

patente B in corso di validità

disponibilità a effettuare ritiri e consegne

dimestichezza nell’utilizzo del computer

precisione, affidabilità e capacità organizzativa

predisposizione al lavoro in squadra

La conoscenza di gestionali ERP e una precedente esperienza in ambito magazzino o logistica costituiscono titolo preferenziale, ma non sono requisiti indispensabili.

Sede di lavoro: Talamona (SO)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

RAL profilo junior: compresa tra 23.500,00 e 28.500,00 Euro

RAL profilo senior: compresa tra 29.100,00 e 34.100,00 Euro

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca meccanico attrezzista.

Il profilo ricercato è un manutentore meccanico e attrezzista con capacità di problem solving, incaricato della configurazione e del cambio formato degli impianti.

L’operatività tecnica si unisce alla capacità di organizzare con efficienza il proprio lavoro quotidiano seguendo il piano comunicato dall’ufficio programmazione. La figura si distingue per un’ottima manualità e inventiva nella realizzazione di piccole attrezzature interne, oltre che per la familiarità con il PC e i software di monitoraggio della produzione. Il candidato deve essere predisposto al lavoro in team e alla comunicazione positiva, mantenendo un confronto costante e costruttivo.

È richiesto un approccio preciso e rigoroso nel monitoraggio della qualità per intercettare preventivamente le anomalie. Completano il profilo la dedizione al lavoro, senso di responsabilità, proattività e puntualità nel rispetto dei target temporali.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa come meccanico/attrezzista di almeno 5 anni

Sede di Lavoro: Valgreghentino (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato (3 mesi) finalizzato al tempo indeterminato.

RAL o fascia retributiva: 30.000 – 35.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca installatore e manutentore elettrico.

Requisiti richiesti:

aver maturato esperienza come manutentore elettrico (3 anni)

essere in grado di effettuare cablaggi bordo macchina

conoscere gli schemi elettrici

Sede di Lavoro: Lecco e provincia

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000

Impegno orario: full time

N° posti di lavoro vacanti: 2

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca carpentiere assemblatore.

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di carpenterie e particolari metallici in genere. Deve avere pregressa esperienza nel settore, ottime capacità di lettura di disegni ed elaborati tecnici, essere autonomo nella realizzazione dei lavori.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 5 anni

in possesso del corso per l’utilizzo di gru a ponte e simili

Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 34.000 – 35.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca responsabile qualità.

Il Responsabile Qualità dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:

mantenimento del Sistema Qualità (ISO 9001) esistente

esecuzione degli audit interni, e cooperazioni con l’Ente Certificatore per quelli esterni

gestione delle non-conformità

valutazione dei fornitori; validazione dei nuovi prodotti

Si richiede la conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Olgiate Molgora

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 34 – 40 k

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca impiegato/a contabile – amministrazione.

La risorsa si occuperà di:

Contabilità ordinaria e prima nota

Registrazione fatture attive e passive

Gestione registri IVA e relative liquidazioni mensili

Dichiarazioni IVA (periodiche e annuale)

Gestione scadenziari e documentazione amministrativa

Si richiede:

Diploma di Ragioneria, laurea breve o formazione equivalente

Esperienza, anche breve, in ambito contabile/amministrativo

Buona conoscenza del pacchetto Office / conoscenza lingua Inglese

Precisione, affidabilità e capacità organizzative

Autonomia nella gestione delle attività e attitudine al lavoro in team

Sede di lavoro: Zona Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello – il tipo di contratto verrà valutato e definito in fase di colloquio

RAL: compresa tra 22.000,00 e 24.000,00

Impegno orario: Full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca sales specialist.

La risorsa, dopo un periodo di affiancamento e formazione si occuperà di attività commerciali.

Responsabilità:

Gestione back office di clienti italiani ed esteri

Preparazione e invio di offerte commerciali a clienti

Inserimento e gestione degli ordini di acquisto di clienti a sistema

Partecipazione a fiere e manifestazioni promozionali in Italia e all’estero

Partecipazione a visite a clienti

Requisiti:

Diploma o Laurea triennale in Economia o Scienze Linguistiche

Esperienza di almeno 1-2 anni di lavoro nel ruolo (verranno considerati anche candidati entry level)

Ottima conoscenza pacchetto Office

Inglese, Francese e/o Tedesco livello europeo B2 (conoscenza professionale completa, scritta e parlata)

Capacità di lavorare in team e buone doti comunicative

Precisione, organizzazione e attenzione ai dettagli

Sede di lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

RAL: compresa tra 20.000,00 e 30.000,00

Impegno orario: Full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto carico e scarico mezzi.

La risorsa si occuperà di:

Movimentazione interna dei materiali mediante carrello elevatore.

Carico e scarico dei mezzi di trasporto.

Aggiornamento dello stato delle spedizioni nel sistema informativo aziendale e archiviazione della documentazione

Verifica delle informazioni relative alle spedizioni, quali programmi di carico, targhe dei mezzi e comunicazioni operative.

Controllo della merce in arrivo con compilazione e timbratura dei documenti di trasporto (DDT).

Supporto alle attività di magazzino e spedizione nel rispetto delle procedure aziendali.

Requisiti:

Patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.

Esperienza in attività di magazzino, movimentazione merci o spedizioni.

Completano il profilo la precisione e attenzione ai dettagli, capacità organizzative e di gestione delle priorità.

Sede di lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

RAL: compresa tra 20.000,00 e 30.000,00

Impegno orario: a giornata 8-12 e13.30-17.30 dal lunedì al venerdì.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio per reparto meccanico.

Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nella lavorazione su macchine utensili a CNC (fresatura-elettroerosione)

profonda conoscenza e abilità nelle lavorazioni manuali al banco, necessarie nelle fasi di attrezzaggio/riparazioni stampi.

competenza nelle operazioni di microsaldatura.

conoscenza dei sistemi di programmazione CAM, con lo scopo di gestire in piena autonomia tutte le fasi dalla programmazione percorsi utensili fino alla realizzazione finale dello stampo.

ottime abilità di problem solving

capacità organizzativa e gestionale

Sede di Lavoro: Airuno (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata manutentore elettrico.

Requisiti richiesti:

essere in grado di effettuare cablaggi bordo macchina

conoscere gli schemi elettrici

avere buona conoscenza del plc

aver maturato esperienza come manutentore elettrico (0-2 anni)

Dovrà essere disponibile a straordinari e, in caso di necessità, a brevi trasferte (nel nord Italia) poiché alcuni lavori di manutenzione possono essere svolti presso i clienti solo quando l’attività produttiva è ferma.

Sede di Lavoro: Merone (CO).

Tipo di contratto offerto: iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conferma a tempo indeterminato.

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 29.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata ricerca magazziniere da inserire nel Reparto Spedizioni/Logistica per attività di carico/scarico/stoccaggio prodotti.

Si richiede:

• minima esperienza pregressa nella mansione

• flessibilità orari lavorativi

• utilizzo Carrello Elevatore, Carroponte e Carrello Trilaterale (con abilitazione)

• gestione logistica attraverso Pocket_PLC

• buona manualità e precisione

• residenza provincia di Lecco e limitrofe

Si garantisce:

un percorso iniziale di inserimento e formazione con programma di crescita professionale intenso e ambizioso.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello

RAL: compresa tra 20.000,00 e 24.000,00

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata ricerca una risorsa motivata e competente da inserire nel proprio team commerciale in qualità di impiegato/a back office commerciale. La risorsa avrà la responsabilità di presidiare e ottimizzare l’intero flusso dell’ordine, garantendo elevati standard di servizio dalla fase di quotazione fino alla consegna del prodotto.

Principali responsabilità e attività:

Gestione del ciclo dell’ordine: elaborazione di offerte commerciali; inserimento, monitoraggio e avanzamento delle commesse fino alla corretta consegna logistica.

Assistenza clienti: gestione quotidiana delle relazioni e delle comunicazioni con clienti diretti, Area Manager e distributori esteri.

Supporto Tecnico-Commerciale: assistenza di primo livello per le richieste provenienti dai mercati internazionali e costante aggiornamento dei portali web dedicati ai clienti.

Sinergia Interfunzionale: utilizzo dei gestionali aziendali, collaborando attivamente con i dipartimenti Produzione, Logistica, Amministrazione e Assistenza Tecnica per l’ottimizzazione dei processi interni.

Profilo ideale:

Esperienza pregressa: consolidata esperienza (1-3 anni) in ruoli analoghi (Export Back Office, Customer Service Internazionale) maturata preferibilmente all’interno di aziende operanti nel settore tessile manifatturiero.

Competenze linguistiche: fluente conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata (livello minimo certificato B2). La conoscenza di una seconda lingua europea (preferibilmente Francese) costituirà un importante plus.

Competenze digitali: ottima padronanza del Pacchetto Office (in particolare Excel) e di Outlook. È gradita la familiarità con gestionali ERP integrati (PRIMULA).

Competenze trasversali (Soft Skills): doti organizzative, precisione, orientamento al problem solving e spiccate doti relazionali per una gestione efficace degli stakeholder internazionali.

Sede di lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato o indeterminato in base al profilo

RAL: compresa tra 28k – 30k in base al profilo

Impegno orario: Possibile flessibilità oraria

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sitowww.confapi.lecco.it.

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it