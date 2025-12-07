Offerte di lavoro Confapi Lecco Sondrio: 17 posizioni aperte a dicembre

(ADV) – Stai cercando lavoro a Lecco o Sondrio? Anche nel mese di dicembre 2025 Confapi Lecco Sondrio mantiene attive 17 opportunità professionali nei settori produttivo, tecnico e amministrativo.
Le aziende associate sono alla ricerca di diverse competenze specializzate, tra cui saldatori TIG, operatori CNC, attrezzisti plurimandrino, rettificatori, tornitori, carpentieri assemblatori, manutentori stampi, cablatori, addetti alla logistica e profili amministrativi con esperienza.
Consulta le posizioni aperte e individua quelle in linea con il tuo percorso professionale.
Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per aziende associate cerca:
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca saldatore tig
Principali attività:
- Saldatura TIG di precisione su metalli
- Controllo qualità delle saldature
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni nella saldatura TIG
- Buona conoscenza della tecnica di saldatura TIG e dei materiali utilizzati
- Capacità di lettura del disegno tecnico
- Precisione, attenzione ai dettagli e manualità
Sede di Lavoro: Lecco (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Operatore CNC.
Il candidato si occuperà di:
- attrezzaggio macchine utensili
- avvio campionature e della produzione
- carico e scarico macchine con controllo dimensionale dei pezzi prodotti
- programmazione CNC
Le macchine utensili presenti in azienda sono centri di lavoro orizzontali gestiti mediante Controllo Numerico Computerizzato e utilizzano un linguaggio EIA-ISO.
E’ operativo inoltre un nuovo impianto a 24 pallet dotato di software di ultima generazione con intelligenza artificiale in grado di monitorare l’intero processo produttivo e gestire la schedulazione degli ordini in lavorazione
La risorsa potrà migliorare professionalemnte con corsi di formazione interna ed esterna.
Requisiti richiesti:
- buona conoscenza del disegno meccanico
- Utilizzo degli strumenti di misura (per esempio calibro, micrometro)
- titolo di studio: almeno qualifica professionale a indirizzo tecnico
- esperienza di almeno 3 anni nella programmazione CNC
- conoscenza base di CAD/CAM, linguaggio Fanuc, l’azienda si occuperà della formazione ad hoc
- inglese base
Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC).
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.
Retribuzione: commisurata all’Ability
Impegno orario: full time su 2 turni (6-14/14-22) – in fase di formazione la risorsa dovrà fare giornata
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Attrezzista Plurimandrino.
La risorsa si occuperà di:
– Attrezzaggio e conduzione di torni CNC plurimandrino;
– Monitoraggio ed ottimizzazione dei tempi di setup e dei tempi ciclo;
– Esecuzione del controllo qualità dei pezzi prodotti con l’utilizzo di strumenti di misura (calibri, micrometri, tamponi).
Requisiti:
– Qualifica o Diploma in ambito meccanico
– Ottima capacità di lettura del disegno meccanico
– Esperienza pregressa nella mansione
– Conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)
– Attitudine al raggiungimento degli obiettivi, precisione e attenzione alla qualità
Sede di Lavoro: Calco (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17. Eventuale futura disponibilità al lavoro su turni avvicendati.
N° posti di lavoro vacanti: 1
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Operatore Macchine Utensili CNC – Rettificatore.
La risorsa ricercata si occuperà di:
- Attrezzaggio macchine utensili;
- Eseguire le lavorazioni richieste, seguendo il ciclo di lavoro stabilito
- Effettuare modifiche bordo macchina;
- Carico e scarico pezzi, nelle isole robotizzate, con relativo controllo dimensionale
Requisiti:
- Qualifica o Diploma in ambito meccanico
- Capacità di lettura del disegno meccanico
- Conoscenza base programmazione Fanuc
- Conoscenza delle lavorazioni alle macchine utensili tradizionali (rettifica planetaria, rettifica tondo, rettifica tangenziale)
- Conoscenza dei principali strumenti di misura (esempio, calibro, micrometro)
Sede di Lavoro: Calco (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca montatore e manutentore stampi tranciatura.
Il candidato, con pregressa esperienza maturata in analoga posizione, si occuperà di:
- Montaggio e manutenzione meccanica su stampi progressivi di tranciatura di lamierino metallico
Requisiti:
- Conoscenze di base del disegno tecnico
- Conoscenza di macchine utensili tradizionali (tornio manuale, rettifica tangenziale, rettifica in tondo, trapano, mola
- Conoscenza strumenti di misura (calibro, micrometro, OGP)
Sede di Lavoro: Calco (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time, su due turni, 6-14 e 14-22, dal lunedì al venerdì
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca tornitore.
La figura avrà la mansione di tornitore addetto all’utilizzo di torni CNC per la lavorazione di componenti dai 5 ai 20000 kg in qualsiasi tipo di acciaio, con diametro massimo di 1800 mm e lunghezza massima di 6000 mm
Requisiti richiesti:
- diploma a indirizzo tecnico (preferibilmente perito meccanico)
- esperienza nel ruolo di 3-5 anni
Sede di Lavoro: Pasturo (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca cablatore.
La figura ricercata deve avere una conoscenza sufficiente di elettrotecnica e deve essere in grado di leggere in autonomia uno schema elettrico completo (unifilare – multifilare -layout- morsettiere – lista cavi ecc.).
Requisiti richiesti:
- diploma a indirizzo elettrotecnico/automazione
- un’esperienza pregressa di 3-5 anni
- conoscenza lingua inglese
- dinamicità, persona operosa in grado di relazionarsi con gli altri in modo costruttivo
N° posti di lavoro vacanti: 2
Sede di Lavoro: La Valletta Brianza (LC)
Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca cablatore.
La figura è un cablatore qualificato di schemi elettrici-bimpianti (autonomia lettura scheni) e lavorazione “bordo macchina”.
Requisiti:
- Titolo di studio: Qualifica professionale
- Indirizzo di studio: elettrotecnica
- Livello di esperienza: 3-5 anni
- Conoscenze linguistiche: inglese
Sede di Lavoro: Civate (LC).
Tipo di contratto offerto: tempo determinato
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca carpentiere assemblatore.
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di carpenterie e particolari metallici in genere. Deve avere pregressa esperienza nel settore, ottime capacità di lettura di disegni ed elaborati tecnici, essere autonomo nella realizzazione dei lavori.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 5 anni
- in possesso del corso per l’utilizzo di gru a ponte e simili
Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).
Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Vice Responsabile di Linea di produzione.
Obiettivo del ruolo
La figura si occuperà in maniera efficace ed efficiente della conduzione delle linee affidate in modo da rispettare le scadenze previste dal programma di produzione, in assenza del responsabile coordinerà il personale per garantire l’esecuzione dei programmi produttivi nel rispetto di tempi, costi, qualità e affidabilità previsti, assicurando la corretta gestione delle linee e il supporto tecnico-operativo durante il turno.
Principali responsabilità
- (in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Seguire l’avanzamento del programma di produzione
- (in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Assicurare il rispetto delle istruzioni operative da parte del personale presente sulla linea
- Gestisce le operazioni di funzionamento degli impianti e manutenzione giornaliera
- Gestisce le operazioni legate ai software aziendali (MES & POCKET)
- Gestisce l’inventario del materiale di produzione della linea
- Gestisce l’asservimento della linea e i prelievi dai magazzini
- Promuove e sostiene un clima aziendale improntato alla trasparenza dei rapporti e alla collaborazione
Competenze trasversali (Hard Skills)
- Conosce le tempistiche e le metodologie per le varie fasi produttive relative alla linea
- Conosce le procedure inerenti agli standard qualitativi richiesti
- Buona manualità, conoscenza delle basi meccaniche e pneumatiche
- Buona padronanza dei sistemi informatici aziendali (es. MES).
Competenze trasversali (Soft Skills)
- Possiede le 3 caratteristiche del team player ideale: umiltà, passione e competenza
- Ha la curiosità e la determinazione nello svolgere le attività richieste
- Ha doti di precisione
- Ha spiccata capacità di lavorare in squadra
- Riesce a stabilire e mantenere relazioni lavorative serene con i colleghi e il capo Reparto
- Riesce a comunicare correttamente ed esaurientemente con tutti i livelli del personale
- Forte senso di responsabilità e attitudine al problem solving
Titolo di studio e requisiti preferenziali:
- Diploma tecnico o titolo equivalente.
- Esperienza pregressa in ruoli analoghi nel settore manifatturiero metalmeccanico.
- Esperienza pregressa in realtà che applicano le logiche di 5S, Smed e lean production. Cosa offriamo
- Ambiente di lavoro dinamico e orientato al miglioramento continuo.
- Formazione tecnica e supporto costante da parte del team.
Sede di lavoro: Olginate (LC)
Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio addetto trance.
Esperienze e competenze richieste:
- esperienza nell’uso di presse meccaniche di tonnellaggio medio-alto (da 200 a 800 tonn.) con lavorazione in continuo
- competenza attrezzaggio macchina con stampi progressivi e transfert regolazione parametri macchina
- autonomia nell’esecuzione dei controlli di processo
Attitudini e disponibilità:
- capacità di inserirsi in un gruppo di persone con pari caratteristiche
- buona volontà e disponibilità alla collaborazione con colleghi e superiori
- disponibilità al lavoro a turni
Sede di Lavoro: Arosio (CO).
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Responsabile amministrazione.
Si richiede:
- ottima conoscenza nel campo contabile – amministrativo
- ciclo attivo – ciclo passivo / intra cessioni – acquisti
- preparazione budget annuale / bilancio e relative scritture
- registri iva – iva mensile
- gestione banche / agenti
- conoscenza word / Excel
- capacità organizzativa – gestione del personale
Sede di lavoro: Calolziocorte (LC)
Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio generico.
La figura si occuperà di:
- mansioni generiche di produzione
- carico e scarico macchina cnc durante le lavorazioni
- aiuto in fase di assemblaggio dei componenti pneumatici
- predisposizione dei colli in uscita
- minima gestione del magazzino
Requisiti richiesti:
- conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)
- esperienza, anche minima, in aziende produttive
- preferibilmente in possesso del patentino carrello elevatore
Sede di lavoro: Cassago Brianza (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo determinato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca attrezzista montatore stampi su presse metalliche per lo stampaggio a freddo.
Principali attività:
- montaggio stampi su presse/trance meccaniche
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa nel ruolo
Sede di Lavoro: Olginate (LC)
Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Magazziniere/Ufficio acquisti.
Principali attività:
- carico / scarico
- uso muletto
- imballaggio
- preparazione materiale per commessa
- uso pc per gestione progetto
- ordine
- evasione
- bollettazione
- analisi fine lavoro
- ordini ai fornitori
- gestione del magazzino
- giacenze
Requisiti richiesti:
esperienza pregressa
Sede di Lavoro: Rogeno (LC)
Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Responsabile tecnici installatori / Ufficio tecnico.
Principali attività:
- coordinamento delle squadre
- organizzazione lavori
- sopralluoghi
- analisi delle commesse
Requisiti richiesti:
- esperienza almeno 10 anni
- duttilità
- eventuali capacità di vendita
- conoscenze elettrotecniche preferibile
Sede di Lavoro: Rogeno (LC)
Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato
Impegno orario: full time
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio per reparto meccanico.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza nella lavorazione su macchine utensili a CNC ( fresatura-elettroerosione)
- profonda conoscenza e abilità nelle lavorazioni manuali al banco, necessarie nelle fasi di attrezzaggio/riparazioni stampi.
- competenza nelle operazioni di microsaldatura.
- conoscenza dei sistemi di programmazione CAM, con lo scopo di gestire in piena autonomia tutte le fasi dalla programmazione percorsi utensili fino alla realizzazione finale dello stampo.
- ottime abilità di problem solving
- capacità organizzativa e gestionale
Sede di Lavoro: Airuno (LC).
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.
Impegno orario: full time
Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO
Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it