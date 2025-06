Offerte di Lavoro: Giugno 2025. Servizio a cura di Confapi Lecco Sondrio

(ADV) – Anche a giugno 2025 prosegue l’iniziativa dedicata a chi è in cerca di nuove opportunità professionali, promossa in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.

Ogni mese viene pubblicato un elenco aggiornato delle principali offerte di lavoro presenti sul territorio, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra aziende e candidati.

Per questo mese di giugno, Confapi Lecco Sondrio segnala sei nuove posizioni aperte in diversi settori: Operatore CNC, Responsabile Qualità Junior nel settore Fastener, Operaio addetto al trattamento termico dei metalli, Tornitore fresatore CNC per attrezzature e stampi, Tornitore/Operatore addetto alla tranceria, Disegnatore per l’ufficio tecnico e Carpentiere assemblatore.

OPERATORE CNC

Azienda con una lunga tradizione meccanica artigianale nella fresatura di particolari a disegno per conto terzi, ma dinamica e in continua evoluzione, partner di aziende che operano in settori diversi tra loro, ricerca la figura di “ Operatore CNC” con esperienza, da inserire preso la propria sede di Mandello del Lario.

Il candidato si occuperà di:

attrezzaggio macchine utensili

avvio campionature e della produzione

carico e scarico macchine con controllo dimensionale dei pezzi prodotti

programmazione CNC

Le macchine utensili presenti in azienda sono centri di lavoro orizzontali gestiti mediante Controllo Numerico Computerizzato e utilizzano un linguaggio EIA-ISO.

È operativo inoltre un nuovo impianto a 24 pallet dotato di software di ultima generazione con intelligenza artificiale in grado di monitorare l’intero processo produttivo e gestire la schedulazione degli ordini in lavorazione

La risorsa potrà migliorare professionalmente con corsi di formazione interna ed esterna.

Requisiti richiesti:

buona conoscenza del disegno meccanico

Utilizzo degli strumenti di misura (per esempio calibro, micrometro)

titolo di studio: almeno qualifica professionale a indirizzo tecnico

esperienza di almeno 3 anni nella programmazione CNC

conoscenza base di CAD/CAM, linguaggio Fanuc, l’azienda si occuperà della formazione ad hoc

inglese base

Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Retribuzione: commisurata all’ability

Impegno orario: full time su 2 turni (6-14/14-22) – in fase di formazione la risorsa dovrà fare giornata

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

RESPONSABILE QUALITÀ JUNIOR – SETTORE FASTENER

Azienda leader nel settore della produzione di fastener, impegnata nell’offrire soluzioni di fissaggio di alta qualità per diversi settori industriali, ricerca “Responsabile Qualità Junior – Settore Fastener”.

Per il potenziamento del team, l’azienda è alla ricerca di un Responsabile Qualità altamente qualificato e motivato.

Il/La candidato avrà il compito di garantire che i prodotti e i processi produttivi rispettino gli standard qualitativi richiesti, coordinando le attività di controllo qualità e implementando strategie di miglioramento continuo.

Principali responsabilità:

Attuare il sistema di gestione della qualità secondo le normative ISO 9001 e altri standard di riferimento.

Monitorare i processi produttivi per garantire la conformità agli standard qualitativi richiesti.

Analizzare le non conformità e proporre azioni correttive e preventive;

Collaborare con la direzione al miglioramento continuo.

Gestire le relazioni con fornitori e clienti per quanto riguarda gli aspetti qualitativi.

Promuovere una cultura aziendale orientata alla qualità e al miglioramento continuo.

Monitorare gli obiettivi interni di miglioramento definiti dalla direzione e verificare periodicamente il raggiungimento degli stessi.

Effettuare audit interni ed esterni per assicurare il rispetto delle normative.

Requisiti:

Diploma ad indirizzo meccanico, Laurea in Ingegneria Meccanica, Gestionale o formazione equivalente.

(preferenziale) Esperienza in un ruolo analogo nel settore della produzione di fastener o in ambiti affini.

(preferenziale) Conoscenza delle normative ISO 9001 e di sistemi di gestione della qualità.

Capacità di analisi, problem-solving e gestione delle non conformità.

Doti comunicative e capacità di leadership;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Domicilio in zona Lecco o provincia.

Sede di Lavoro: Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: commisurato all’esperienza con ottime opportunità di crescita professionale

Orario di lavoro: full time

OPERAIO ADDETTO AL TRATTAMENTO TERMICO DEI METALLI

Azienda metalmeccanica sita in Lecco cerca “operaio addetto al trattamento termico di metalli”.

La figura si occuperà di:

carico/scarico materiale forni

controllo ciclo produttivo forni e relative prove di laboratorio per verifica qualità prodotto

confezionamento prodotto finito

Titolo preferenziale: patentino carrello elevatore e pregressa esperienza nella mansione.

Vengono valutate anche figure da formare.

Sede di Lavoro: Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Impegno orario: full time

TORNITORE FRESATORE CNC PER ATTREZZATURE E STAMPI

Azienda italiana specializzata nella produzione di serbatoi per bevande, lavorazioni di tubazioni idrauliche e nella lavorazione dell’acciaio inox, ricerca “un/una Tornitore/Tornitrice Fresatore/Fresatrice CNC esperto/a“.

La posizione è aperta ad ambo i sessi. La risorsa sarà responsabile della produzione e della lavorazione di attrezzature e stampi, utilizzando macchine CNC.

Responsabilità:

Programmazione, attrezzaggio e operazione di macchine CNC per la produzione di componenti di alta precisione.

Lettura e interpretazione di disegni tecnici e specifiche di produzione.

Controllo qualità dei pezzi lavorati e gestione della manutenzione ordinaria delle macchine.

Collaborazione con il team di progettazione per ottimizzare i processi di produzione.

Requisiti:

Esperienza pregressa (3 – 5 anni) nel ruolo di tornitore/tornitrice fresatore/fresatrice CNC, preferibilmente nel settore delle attrezzature e degli stampi.

Conoscenza approfondita delle macchine CNC e capacità di programmazione.

Capacità di leggere e interpretare disegni tecnici.

Attenzione ai dettagli e precisione nel lavoro.

Capacità di lavorare in team e buona gestione del tempo.

Cosa Offriamo:

Ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Opportunità di crescita professionale e formazione continua.

Retribuzione competitiva commisurata all’esperienza.

Sede di Lavoro: Valvarrone (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato con inserimento immediato

Impegno orario: full time

TORNITORE

La figura avrà la mansione di tornitore addetto all’utilizzo di torni CNC per la lavorazione di componenti dai 5 ai 20000 kg in qualsiasi tipo di acciaio, con diametro massimo di 1800 mm e lunghezza massima di 6000 mm

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo tecnico (preferibilmente perito meccanico)

esperienza nel ruolo di 3-5 anni

Sede di Lavoro: Pasturo (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

OPERATORE ADDETTO ALLA TRANCERIA

Azienda metalmeccanica produttrice di rondelle di sicurezza, ricerca “Operatore Addetto alla tranceria”.

La risorsa ricercata si occuperà di:

• cambio degli stampi e set-up degli impianti

• conduzione impianti tranciatura lamierino metallico

• controllo qualità della produzione

Si richiede:

• precedente esperienza nella mansione (preferenziale)

• precisione e buona manualità nell’utilizzo degli strumenti da lavoro e di misura

• conoscenza base del disegno meccanico (preferenziale)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, su due turni, 6-14 e 14-22, dal lunedì al venerdì

N° posti di lavoro vacanti: 2

DISEGNATORE – UFFICIO TECNICO

La risorsa si occuperà dello sviluppo dei disegni e della programmazione della produzione per impianti taglio laser TRUMPF e, dopo aver acquisito tutte le competenze necessarie, della gestione in autonomia degli impianti stessi.

Requisiti richiesti:

titolo di diploma di scuola superiore come perito meccanico e/o affini

esperienza pregressa, anche breve, in ruolo analogo

buona conoscenza del Pacchetto Office

conoscenza base della lingua inglese

Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato

Impegno orario: full time

CARPENTIERE ASSEMBLATORE

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di carpenterie e particolari metallici in genere. Deve avere pregressa esperienza nel settore, ottime capacità di lettura di disegni ed elaborati tecnici, essere autonomo nella realizzazione dei lavori.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 5 anni

in possesso del corso per l’utilizzo di gru a ponte e simili

Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l'informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it