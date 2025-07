Offerte di Lavoro: Luglio 2025. Servizio a cura di Confapi Lecco Sondrio

(ADV) – Anche a luglio 2025 prosegue l’iniziativa dedicata a chi è in cerca di nuove opportunità professionali, promossa in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.

Ogni mese viene pubblicato un elenco aggiornato delle principali offerte di lavoro presenti sul territorio, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra aziende e candidati.

Per questo mese di luglio, Confapi Lecco Sondrio segnala sette nuove posizioni aperte in diversi settori: assistente di produzione, impiegato/a ufficio amministrativo, programmatore PLC, operaio generico, operatore CNC, addetto al laboratorio e depurazione, cablatore.

ASSISTENTE DI PRODUZIONE

Azienda storica nel settore dell’arte molitoria, il primo molino azionato dall’energia elettrica in Italia che dal 1882 lavora combinando tradizione e innovazione, ricerca “Assistente di produzione”. La persona sarà inserita nel reparto produzione, affiancherà il responsabile della produzione e coprirà un ruolo di fondamentale importanza all’interno della nostra azienda. La risorsa verrà affiancata e formata sin dal momento dell’inserimento per poter svolgere in completa autonomia le mansioni e per gestire la produzione. Si interfaccerà in maniera costante ed efficiente con il responsabile di produzione. La risorsa dovrà, inoltre, aiutare il responsabile nella pianificazione della produzione e nella gestione del processo di macinazione.

Requisiti richiesti:

buone capacità di problem solving

disponibilità all’apprendimento

precisione

curiosità

buone capacità relazionali

buone competenze informatiche

buone capacità organizzative

spirito d’iniziativa

disponibilità a lavorare su due turni

Sede di lavoro: Paderno D’Adda (LC)

Tipo di contratto offerto: Inserimento diretto in azienda con contratto iniziale a tempo determinato finalizzato INDETERMINATO, affiancamenti e supporto costante, corsi di aggiornamento, premi di produzione, possibilità di crescita professionale.

Impegno orario: full time su due turni.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO

Azienda metallurgica ricerca “impiegato/a ufficio amministrazione”. La risorsa sarà inserita per la gestione della contabilità e delle paghe e contributi. Si richiede buona volontà e capacità organizzativa. Costituirà titolo preferenziale l’eventuale esperienza maturata in campo contabile, fiscale e contributivo e la provenienza da studi professionali.

Principali attività:

gestioni ordini e fatturazione

tenuta registrazioni prestito d’uso e conto lavoro

tenuta contabilità: scadenziari, partita doppia, registri IVA e adempimenti mensili, periodici e annuali

gestione paghe e contributi con gestionale JOB Sistemi: adempimenti mensili e annuali

tenuta registri sicurezza

gestione rifiuti

gestione pratiche banche e enti vari

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo amministrativo, finanza e marketing

conoscenza Inglese di base

conoscenze informatiche (pacchetto Office e gestionali dedicati)

Sede di lavoro: Valmadrera (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Impegno orario: part time

PROGRAMMATORE PLC

Società offre soluzioni per il controllo di processo e automazione nel settore industriale, ricerca “programmatore PLC”.

La risorsa verrà inserita nel team di sviluppo software e si occuperà di:

Programmazione PLC (preferibile conoscenza dei software Siemens)

Programmazione HMI (preferibile conoscenza dei software Siemens)

Supporto al cliente dalla fase di test sino al collaudo

Collaudo e installazione presso costruttore (Italia ed estero)

Gestione degli interventi di assistenza tecnica da remoto

Requisiti richiesti:

diploma di scuola superiore, preferibilmente indirizzo tecnico/automazione/elettronica

capacità di lettura schemi elettrici

esperienza pregressa nel ruolo di 3-5 anni

conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Calolziocorte (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Impegno orario: full time, sono previste trasferte.

OPERAIO GENERICO

Azienda di lavorazioni meccaniche conto terzi, pneumatica industriale e attuatori elettrici speciali, ricerca “operaio generico“.

La figura si occuperà di:

mansioni generiche di produzione

carico e scarico macchina cnc durante le lavorazioni

aiuto in fase di assemblaggio dei componenti pneumatici

predisposizione dei colli in uscita

minima gestione del magazzino

Requisiti richiesti:

conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)

esperienza, anche minima, in aziende produttive

preferibilmente in possesso del patentino carrello elevatore

Sede di lavoro: Cassago Brianza (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo determinato

Impegno orario: full time

OPERATORE CNC

Azienda con una lunga tradizione meccanica artigianale nella fresatura di particolari a disegno per conto terzi, ma dinamica e in continua evoluzione, partner di aziende che operano in settori diversi tra loro, ricerca la figura di “Operatore CNC” con esperienza, da inserire preso la propria sede di Mandello del Lario.

Il candidato si occuperà di:

attrezzaggio macchine utensili

avvio campionature e della produzione

carico e scarico macchine con controllo dimensionale dei pezzi prodotti

programmazione CNC

Le macchine utensili presenti in azienda sono centri di lavoro orizzontali gestiti mediante Controllo Numerico Computerizzato e utilizzano un linguaggio EIA-ISO. È operativo inoltre un nuovo impianto a 24 pallet dotato di software di ultima generazione con intelligenza artificiale in grado di monitorare l’intero processo produttivo e gestire la schedulazione degli ordini in lavorazione. La risorsa potrà migliorare professionalmente con corsi di formazione interna ed esterna.

Requisiti richiesti:

buona conoscenza del disegno meccanico

utilizzo degli strumenti di misura (per esempio calibro, micrometro)

titolo di studio: almeno qualifica professionale a indirizzo tecnico

esperienza di almeno 3 anni nella programmazione CNC

conoscenza base di CAD/CAM, linguaggio Fanuc, l’azienda si occuperà della formazione ad hoc

inglese base

Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Retribuzione: commisurata all’Ability

Impegno orario: full time su 2 turni (6-14/14-22) – in fase di formazione la risorsa dovrà fare giornata

ADDETTO AL LABORATORIO E DEPURAZIONE

Azienda altamente specializzata nel trattamento delle superfici, ricerca “addetto al laboratorio e depurazione”. La risorsa si occuperà di gestire l’impianto di depurazione e la chimica dell’impianto produttivo, assicurando gli standard di produzione, di qualità e di sicurezza ambientale richiesti, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali.

Nello specifico i suoi compiti saranno:

monitorare e ottimizzare i parametri di processo, attraverso analisi chimiche e dosando i prodotti dove necessario

contribuire alla definizione e alla programmazione delle manutenzioni;

gestire il magazzino chimico e dell’impianto di depurazione, con il relativo inventario

Requisiti richiesti:

Titolo di studio: Diploma di Perito chimico o percorso equivalente

Livello di esperienza: 0-2 anni

Conoscenze linguistiche: inglese livello B1

Sede di Lavoro: Civate (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Impegno orario: full time su 3 turni

CABLATORE

Azienda costruttrice di apparecchiature elettriche e impianti per macchinari, ricerca “cablatore”. La figura ricercata deve avere una conoscenza sufficiente di elettrotecnica e deve essere in grado di leggere in autonomia uno schema elettrico completo (unifilare – multifilare -layout- morsettiere – lista cavi ecc.).

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo elettrotecnico/automazione

un’esperienza pregressa di 3-5 anni

conoscenza lingua inglese

dinamicità, persona operosa in grado di relazionarsi con gli altri in modo costruttivo

N° posti di lavoro vacanti: 2

Sede di Lavoro: La Valletta Brianza (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it