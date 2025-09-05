Offerte di Lavoro: Settembre 2025. Servizio a cura di Confapi Lecco Sondrio

(ADV) – Settembre 2025 porta con sé nuove opportunità professionali grazie all’iniziativa promossa in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.

Ogni mese viene pubblicato un elenco aggiornato delle principali offerte di lavoro sul territorio, pensato per favorire l’incontro tra aziende e candidati.

Per questo mese, Confapi Lecco Sondrio segnala ben 18 posizioni aperte in diversi settori produttivi e amministrativi.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca magazziniere

La risorsa sarà inserita nel reparto logistica, dove si occuperà di:

carico e scarico del materiale con gestione e controllo dei documenti di spedizione

stoccaggio del materiale grezzo in magazzino secondo le indicazioni Responsabile Magazzino

Controllo della completezza e correttezza dei documenti del materiale lavorato (p.es cartellini, modulo di controllo qualità)

Esecuzione delle attività di imballaggio e di carico delle merci

Richiesto patentino muletto in corso di validità e pregressa esperienza in magazzino.

Sede di lavoro: Civate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato per inserimento in azienda

Impegno orario: lavoro su due turni

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Addetto organizzazione produzione e logistica

La figura sarà formata sin dal momento dell’inserimento per poter svolgere in completa autonomia le mansioni e per gestire le varie fasi di organizzazione della produzione.

Requisiti richiesti:

ottime competenze informatiche

buone capacità di problem solving

disponibilità all’apprendimento

precisione

curiosità

buone capacità relazionali

buone capacità organizzative

spirito d’iniziativa

Sede di lavoro: Lecco

Tipo di contratto offerto: Inserimento diretto in azienda con contratto iniziale a tempo determinato finalizzato a INDETERMINATO

Impegno orario: full time su giornata da lunedì a venerdì

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Operatore Addetto alla tranceria

La risorsa ricercata si occuperà di:

• cambio degli stampi e set-up degli impianti

• conduzione impianti tranciatura lamierino metallico

• controllo qualità della produzione

Si richiede:

• precedente esperienza nella mansione (preferenziale)

• precisione e buona manualità nell’utilizzo degli strumenti da lavoro e di misura

• conoscenza base del disegno meccanico (preferenziale)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, su due turni, 6-14 e 14-22, dal lunedì al venerdì

N° posti di lavoro vacanti: 2

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca montatore e manutentore stampi tranciatura

Il candidato, con pregressa esperienza maturata in analoga posizione, si occuperà di:

• Montaggio e manutenzione meccanica su stampi progressivi di tranciatura di lamierino metallico

Requisiti:

• Conoscenze di base del disegno tecnico

• Conoscenza di macchine utensili tradizionali (tornio manuale, rettifica tangenziale, rettifica in tondo, trapano, mola

• Conoscenza strumenti di misura (calibro, micrometro, OGP)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, su due turni, 6-14 e 14-22, dal lunedì al venerdì

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Operatore Macchine Utensili CNC

La risorsa ricercata si occuperà di:

• Attrezzaggio macchine utensili

• Eseguire le lavorazioni richieste, seguendo il ciclo di lavoro stabilito

• Effettuare modifiche bordo macchina

• Carico e scarico pezzi, nelle isole robotizzate, con relativo controllo dimensionale

Requisiti:

• Qualifica o Diploma in ambito meccanico

• Capacità di lettura del disegno meccanico

• Conoscenza base programmazione Fanuc

• Conoscenza delle lavorazioni alle macchine utensili tradizionali (rettifica planetaria, rettifica tondo , rettifica tangenziale)

• Conoscenza dei principali strumenti di misura (esempio, calibro, micrometro)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17

N° posti di lavoro vacanti: 2

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Operatore Macchine Utensili CNC – Rettificatore

La risorsa ricercata si occuperà di:

• Attrezzaggio macchine utensili;

• Eseguire le lavorazioni richieste, seguendo il ciclo di lavoro stabilito

• Effettuare modifiche bordo macchina;

• Carico e scarico pezzi, nelle isole robotizzate, con relativo controllo dimensionale

Requisiti:

• Qualifica o Diploma in ambito meccanico

• Capacità di lettura del disegno meccanico

• Conoscenza base programmazione Fanuc

• Conoscenza delle lavorazioni alle macchine utensili tradizionali (rettifica planetaria, rettifica tondo, rettifica tangenziale)

• Conoscenza dei principali strumenti di misura (esempio, calibro, micrometro)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Attrezzista Plurimandrino

La risorsa si occuperà di:

– Attrezzaggio e conduzione di torni CNC plurimandrino;

– Monitoraggio ed ottimizzazione dei tempi di setup e dei tempi ciclo;

– Esecuzione del controllo qualità dei pezzi prodotti con l’utilizzo di strumenti di misura (calibri, micrometri, tamponi).

Requisiti:

– Qualifica o Diploma in ambito meccanico

– Ottima capacità di lettura del disegno meccanico

– Esperienza pregressa nella mansione

– Conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)

– Attitudine al raggiungimento degli obiettivi, precisione e attenzione alla qualità

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17. Eventuale futura disponibilità al lavoro su turni avvicendati.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca International sales manager

L’azienda ricerca un profilo ad alta vocazione internazionale che si occupi a 360° gradi dell’attività commerciale, interfacciandosi con clienti e fornitori.

Requisiti richiesti:

autonomia decisionale e iniziativa commerciale

disponibilità a trasferte UE-Extra UE

laurea in management internazionale o studi comparabili

conoscenza di Inglese (se fosse disponibile anche una lingua extra tra Francese e Tedesco sarà considerato un plus)

esperienza nel ruolo di 3 – 5 anni

Sede di lavoro: Costa Masnaga (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca saldatore a TIG

Principali attività:

Saldatura TIG di precisione su metalli

Controllo qualità delle saldature

Manutenzione ordinaria delle attrezzature

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa di almeno 2 anni nella saldatura TIG

Buona conoscenza della tecnica di saldatura TIG e dei materiali utilizzati

Capacità di lettura del disegno tecnico

Precisione, attenzione ai dettagli e manualità

Sede di Lavoro: Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca manutentore elettrico

Requisiti richiesti:

essere in grado di effettuare cablaggi bordo macchina

conoscere gli schemi elettrici

avere buona conoscenza del plc

aver maturato esperienza come manutentore elettrico (0-2 anni)

Dovrà essere disponibile a straordinari e, in caso di necessità, a brevi trasferte (nel nord Italia) poiché alcuni lavori di manutenzione possono essere svolti presso i clienti solo quando l’attività produttiva è ferma.

Sede di Lavoro: Merone (CO).

Tipo di contratto offerto: iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conferma a tempo indeterminato.

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca manutentore elettrico

La risorsa verrà inserita all’interno dell’area commerciale, con lo scopo di sviluppare il business aziendale tramite l’individuazione di nuove opportunità di mercato e la gestione di clienti già acquisiti, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e volumi dell’Azienda.

Si occuperà di:

Ricerca e sviluppo di nuove opportunità di business

Monitora il mercato e analizza le tendenze settoriali

Identifica e seleziona nuove opportunità di business, in linea con i processi tecnologici aziendali

Amplia il portafoglio clienti attraverso l’acquisizione di nuovi contatti e la costruzione di una stretta relazione commerciale con gli stessi

Gestione portafoglio clienti attribuiti Mantiene e rafforza le relazioni commerciali con i clienti esistenti, attuando le azioni di vendita più appropriate, in sintonia con le politiche aziendali e le caratteristiche dei singoli clienti

Definisce e presenta al cliente le offerte commerciali, monitorandone lo stato di avanzamento

Negozia i prezzi di listino e gestisce i contratti commerciali in essere

Monitora costantemente le previsioni di vendita dei clienti

Collabora all’elaborazione del budget commerciale, tenendo conto delle prospettive di vendita e degli obiettivi aziendali

Requisiti richiesti:

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, un’altra lingua straniera rappresenta un plus

Livello di esperienza: 3-5 anni

Disponibilità a trasferte frequenti in Italia e all’Estero

Sede di Lavoro: Verderio (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Operatore CNC

Il candidato si occuperà di:

attrezzaggio macchine utensili

avvio campionature e della produzione

carico e scarico macchine con controllo dimensionale dei pezzi prodotti

programmazione CNC

Le macchine utensili presenti in azienda sono centri di lavoro orizzontali gestiti mediante Controllo Numerico Computerizzato e utilizzano un linguaggio EIA-ISO.

È operativo inoltre un nuovo impianto a 24 pallet dotato di software di ultima generazione con intelligenza artificiale in grado di monitorare l’intero processo produttivo e gestire la schedulazione degli ordini in lavorazione

La risorsa potrà migliorare professionalmente con corsi di formazione interna ed esterna.

Requisiti richiesti:

buona conoscenza del disegno meccanico

Utilizzo degli strumenti di misura (per esempio calibro, micrometro)

titolo di studio: almeno qualifica professionale a indirizzo tecnico

esperienza di almeno 3 anni nella programmazione CNC

conoscenza base di CAD/CAM, linguaggio Fanuc, l’azienda si occuperà della formazione ad hoc

inglese base

Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Retribuzione: commisurata all’Ability

Impegno orario: full time su 2 turni (6-14/14-22) – in fase di formazione la risorsa dovrà fare giornata

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Addetto al controllo Qualità – Settore Fastener

Il candidato, dopo una adeguata fase di addestramento, avrà il compito di garantire che i prodotti e i processi produttivi rispettino gli standard qualitativi richiesti, coordinando le attività di controllo qualità e implementando strategie di miglioramento.

Responsabilità:

Mantenere il sistema di gestione della qualità secondo le normative ISO 9001 e altri standard di riferimento.

Monitorare i processi produttivi per garantire la conformità agli standard qualitativi richiesti.

Analizzare le non conformità e proporre azioni correttive e preventive;

Collaborare con la direzione al miglioramento continuo.

Gestire le relazioni con fornitori e clienti per quanto riguarda gli aspetti qualitativi.

Promuovere una cultura aziendale orientata alla qualità e al miglioramento continuo.

Monitorare gli obiettivi interni di miglioramento definiti dalla direzione e verificare periodicamente il raggiungimento degli stessi.

Effettuare audit interni ed esterni per assicurare il rispetto delle normative.

Requisiti:

Diploma ad indirizzo meccanico, Laurea triennale in Ingegneria Meccanica, Gestionale o formazione equivalente.

(preferenziale ma non necessaria) Esperienza in un ruolo analogo nel settore della produzione di fastener o in ambiti affini.

(preferenziale ma non necessaria) Conoscenza delle normative ISO 9001 e di sistemi di gestione della qualità.

Capacità di analisi dei problemi, doti comunicative e spirito di osservazione.

Conoscenza della lingua inglese.

Domicilio in zona Lecco o provincia.

Cosa si offre:

Ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Opportunità di crescita professionale.

Sede di Lavoro: Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: commisurato all’esperienza con ottime opportunità di crescita professionale

Orario di lavoro: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca tornitore

La figura avrà la mansione di tornitore addetto all’utilizzo di torni CNC per la lavorazione di componenti dai 5 ai 20000 kg in qualsiasi tipo di acciaio, con diametro massimo di 1800 mm e lunghezza massima di 6000 mm

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo tecnico (preferibilmente perito meccanico)

esperienza nel ruolo di 3-5 anni

Sede di Lavoro: Pasturo (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca impiegata/o amministrazione/contabilità

Principali attività del ruolo:

– Gestione di prima nota

– Fatturazione attiva e passiva (clienti e fornitori)

– Predisposizione documenti di bilancio

– Liquidazione IVA

– Redazione DDT

Qualifiche ideali ricercate:

– Diploma in Ragioneria e/o Laurea in ambito Economico

– Esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni

– Conoscenza del gestionale utilizzato in azienda (Zucchetti Ad Hoc Revolution Web)

– Buona conoscenza del pacchetto Office

– Capacità di organizzazione e di gestione con tempistiche stringenti

– Capacità di ascolto e di analisi

– Approccio concreto alla risoluzione di problemi

– Attitudine a seguire contemporaneamente due o più attività

– Adattabilità e flessibilità

– Assoluta riservatezza e professionalità

Sede di lavoro: Pasturo (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Operatore addetto al magazzino

Principali attività:

– gestione flussi di magazzino, carichi e scarichi merci con utilizzo di carrello elevatore.

– preparazione imballi spedizioni e carico

– gestione movimentazione ricambi (gestione quotidiana aggiornata, controllo materiale, foto ricambi, imballo)

– gestione ordini a magazzino e a commessa

– preparazione commesse (divisione per distinta di tutte le componentistiche pronte per il montaggio)

– controllo approvvigionamento.

– controllo qualità.

Requisiti essenziali:

– Patentino muletto

– Conoscenza meccanica e conoscenza disegno tecnico

– Capacità di lavorare con scadenze lavorative programmate, propensione al team working, spiccata precisione, organizzazione, ma anche flessibilità nello svolgimento delle attività.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

Impegno orario: full time (no smartworking)

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca Vice Responsabile di Linea

Obiettivo del ruolo

La figura si occuperà in maniera efficace ed efficiente della conduzione delle linee affidate in modo da rispettare le scadenze previste dal programma di produzione, in assenza del responsabile coordinerà il personale per garantire l’esecuzione dei programmi produttivi nel rispetto di tempi, costi, qualità e affidabilità previsti, assicurando la corretta gestione delle linee e il supporto tecnico-operativo durante il turno.

Principali responsabilità

• (in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Seguire l’avanzamento del programma di produzione

• (in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Assicurare il rispetto delle istruzioni operative da parte del personale presente sulla linea

• Gestisce le operazioni di funzionamento degli impianti e manutenzione giornaliera

• Gestisce le operazioni legate ai software aziendali (MES & POCKET)

• Gestisce l’inventario del materiale di produzione della linea

• Gestisce l’asservimento della linea e i prelievi dai magazzini

• Promuove e sostiene un clima aziendale improntato alla trasparenza dei rapporti e alla collaborazione

Competenze trasversali (Hard Skills)

• Conosce le tempistiche e le metodologie per le varie fasi produttive relative alla linea

• Conosce le procedure inerenti agli standard qualitativi richiesti

• Buona manualità, conoscenza delle basi meccaniche e pneumatiche

• Buona padronanza dei sistemi informatici aziendali (es. MES).

Competenze trasversali (Soft Skills)

• Possiede le 3 caratteristiche del team player ideale: umiltà, passione e competenza

• Ha la curiosità e la determinazione nello svolgere le attività richieste

• Ha doti di precisione

• Ha spiccata capacità di lavorare in squadra

• Riesce a stabilire e mantenere relazioni lavorative serene con i colleghi e il capo Reparto

• Riesce a comunicare correttamente ed esaurientemente con tutti i livelli del personale

• Forte senso di responsabilità e attitudine al problem solving

Titolo di studio e requisiti preferenziali:

• Diploma tecnico o titolo equivalente.

• Esperienza pregressa in ruoli analoghi nel settore manifatturiero metalmeccanico.

• Esperienza pregressa in realtà che applicano le logiche di 5S, Smed e lean production. Cosa offriamo

• Ambiente di lavoro dinamico e orientato al miglioramento continuo.

• Formazione tecnica e supporto costante da parte del team.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, cerca impiegato/a ufficio amministrazione

La risorsa sarà inserita per la gestione della contabilità e delle paghe e contributi. Si richiede buona volontà e capacità organizzativa. Costituirà titolo preferenziale l’eventuale esperienza maturata in campo contabile, fiscale e contributivo e la provenienza da studi professionali.

Principali attività:

gestioni ordini e fatturazione

tenuta registrazioni prestito d’uso e conto lavoro

tenuta contabilità: scadenziari, partita doppia, registri IVA e adempimenti mensili, periodici e annuali

gestione paghe e contributi con gestionale JOB Sistemi: adempimenti mensili e annuali

tenuta registri sicurezza

gestione rifiuti

gestione pratiche banche e enti vari

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo amministrativo, finanza e marketing

conoscenza Inglese di base

conoscenze informatiche (pacchetto Office e gestionali dedicati)

Sede di lavoro: Valmadrera (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Impegno orario: part time

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it