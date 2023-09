“Officina Cinema 2023”: si parte mercoledì con “The Fabelmans”

La rassegna cinematografica organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio

Mercoledì sera, alle ore 21, presso il Nuovo Cinema Aquilone di Lecco

LECCO – La seconda edizione di “Officina Cinema” comincia con la storia del giovane Steven Spielberg e di come sia nata in lui la passione per diventare regista. Mercoledì sera, alle ore 21, presso il Nuovo Cinema Aquilone di Lecco (via Parini 16) si terrà la prima proiezione della rassegna cinematografica organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio: “The Fabelmans” di Steven Spielberg apre il ciclo di tre proiezioni dedicate quest’anno al tema giovani e lavoro.

Il primo film è un lavoro composto da ricordi legati all’infanzia e alla gioventù di Steven Spielberg. È il racconto di come il sogno di un giovane si concretizza e diventa realtà. Tutto inizia il giorno in cui i genitori accompagnano al cinema il piccolo Sammy Fabelman a vedere Il più grande spettacolo del mondo di Cecil B. DeMille. Da quel momento inizia a riprendere con la sua cinepresa la vita famigliare, per poi girare i primi film, e diventare leggenda.

Per prenotare il proprio posto in sala cliccare qui