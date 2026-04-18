Oltre 1000 studenti e più di 100 aziende: grande partecipazione al Career Day

L’evento ha visto la presenza di oltre 1000 studenti delle classi finali provenienti da 18 scuole delle province di Como, Lecco e Sondrio, coinvolti in una giornata interamente dedicata all’orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro. A incontrarli, più di 100 aziende del territorio, protagoniste di colloqui one-to-one pensati per offrire ai ragazzi un confronto diretto e immediato con le realtà produttive locali.

Ogni azienda ha potuto contare su uno stand dedicato, trasformando lo spazio dell’evento in una vera e propria piattaforma di incontro: qui gli studenti hanno avuto la possibilità di presentarsi, conoscere le opportunità disponibili e candidarsi per eventuali posizioni aperte.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari: «L’occasione di oggi è di grande importanza; basti considerare quanto le diverse edizioni, ormai numerose, siano sempre state partecipatissime. Anche in questo Career Day abbiamo registrato numeri molto significativi, che riflettono un dato fondamentale: questa manifestazione rappresenta un pilastro delle attività dedicate al tema dell’education».

Campanari ha evidenziato anche il ruolo centrale dell’evento nel sistema formativo e produttivo: «Costituisce un punto di incontro reale tra ragazzi e imprese, un elemento preziosissimo. Inoltre, consente alle nostre Associazioni di sviluppare una particolare sensibilità rispetto ai profili più richiesti dalle aziende, fondamentale per tutte le attività di orientamento e per costruire percorsi in grado di garantire piena occupabilità e un’occupazione soddisfacente».

Soddisfazione condivisa anche da Michele Ciavola, consigliere di Confindustria Como con delega all’Education: «Anche quest’anno siamo molto soddisfatti: finalmente siamo riusciti ad aumentare i numeri e il successo di qualcosa che negli anni scorsi è riuscita a regalarci grandi soddisfazioni».

Ciavola ha posto l’accento sull’impatto concreto dell’evento: «Pensate a 1000 studenti che entrano fisicamente in questo luogo e che hanno la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Questo è anche il luogo dove gli studenti possono incominciare a immaginare il loro percorso accademico».

Tra le novità dell’edizione 2026, l’ingresso del liceo Giovio di Como tra gli istituti partecipanti, segnale di un cambiamento nei percorsi formativi: «L’education non segue più in maniera rigida gli schemi del passato e sono sempre di più i giovani che decidono di riqualificare il proprio percorso attraverso scelte concrete come quella dell’ITS», ha spiegato Ciavola.

Proprio il collegamento tra formazione e mondo produttivo è stato uno dei punti di forza dell’evento, grazie alla presenza di 8 Fondazioni ITS, tra cui ITS Lombardia Meccatronica, ITS Machina Lonati, ITS Move Academy, ITS Academy Agroalimentare e ArtWood Academy. Realtà che rappresentano un ponte sempre più efficace tra competenze specialistiche e richieste delle imprese.

Tra le conferme, anche la partecipazione degli studenti finalisti di X Student, progetto promosso da Confindustria Como che offre ai giovani un’esperienza concreta di simulazione di colloqui di lavoro e preparazione del curriculum vitae, rafforzando le competenze necessarie per affrontare il mercato del lavoro.

Il Career Day si conferma così non solo un evento, ma un modello di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, capace di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro qualificato.

La sinergia tra Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio continua infatti a produrre risultati concreti sul fronte dell’orientamento e della formazione, offrendo ai giovani strumenti reali per costruire il proprio futuro e alle imprese la possibilità di intercettare nuove competenze.

Un’occasione preziosa, dunque, che guarda al futuro del territorio partendo da un obiettivo chiaro: mettere in connessione talento, impresa e opportunità.