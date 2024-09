Oltre 170 iscritti al seminario di Confartigianato sulla patente a crediti

L’evento è stato organizzato da Confartigianato Lecco con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri

LECCO – Il tema della patente a crediti per i cantieri ha suscitato grande interesse tra gli artigiani, come dimostrato dalla massiccia partecipazione all’evento organizzato da Confartigianato Imprese Lecco, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri. Nonostante la richiesta di rinvio dell’entrata in vigore del nuovo sistema avanzata dalle principali associazioni di categoria, il seminario tenutosi giovedì ha evidenziato quanto la questione stia animando il dibattito nel settore.

Più di 170 professionisti, tra cui molti non associati a Confartigianato, hanno preso parte all’incontro, dimostrando il bisogno di chiarimenti e certezze. La grande affluenza ha spinto gli organizzatori a trasferire l’evento nell’Auditorium della Camera di Commercio di Como-Lecco, che ha gentilmente concesso l’uso della struttura per l’occasione.

L’incontro è stato aperto dai saluti di Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Lecco, e Matilde Petracca, segretaria generale. Successivamente, un gruppo di esperti ha offerto una panoramica completa sui vari aspetti della nuova normativa, rispondendo ai dubbi degli imprenditori presenti. Tra i relatori figuravano figure di spicco come Virgilio Fagioli, vicepresidente nazionale di Anaepa, e Daniela Scaccia, segretaria nazionale di Anaepa, affiancati da professionisti locali come Vincenzo Buizza, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco, e Andrea Gambuli, referente per la sicurezza di Tecnologie d’impresa.

L’intervento più apprezzato è stato quello conclusivo, durante il quale i presenti hanno avuto l’opportunità di porre numerose domande, cercando risposte pratiche da applicare quotidianamente nei cantieri. Nonostante le incertezze legate all’implementazione della patente a crediti, gli esperti hanno fornito chiarimenti basati sulle informazioni più aggiornate disponibili.

Data la continua evoluzione della normativa, gli artigiani sono stati invitati a mantenersi in contatto con i referenti locali dell’associazione per rimanere aggiornati sugli sviluppi. Inoltre, è stato reso disponibile un indirizzo email dedicato (edilizia.impianti@artigiani.lecco.it) per permettere ai partecipanti di inviare ulteriori quesiti o ricevere assistenza.

Il seminario ha dimostrato che, nonostante le complessità e le sfide della nuova normativa, c’è una forte volontà da parte degli artigiani di affrontare questi cambiamenti con il giusto supporto e le informazioni necessarie.