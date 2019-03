Al centro il ruolo dell’organizzatore e le tecniche di progettazione da adottare

Il corso promosso dalla Confcommercio di Lecco

LECCO – Anche i negozi di vicinato e le attività commerciali familiari si trovano spesso a che fare con il desiderio (se non la necessità) di programmare e allestire un evento.

Di fronte a questa prospettiva, spesso ci si scoraggia in partenza o si scarta la possibilità per paura di doversi appoggiare a società esterne affrontando così spese ingenti.

Per provare a dare qualche suggerimento utile e pratico al fine di permettere anche alle piccole realtà di provare a organizzare in prima persona un evento aziendale, in modo anche da limitarne i costi, Confcommercio Lecco ha deciso di proporre un percorso che vuole supportare le imprese nell’organizzazione di una iniziativa, sia che si tratti di una start-up o di una celebrazione di anniversario lavorativo o ancora di un rilancio commerciale in un periodo non particolarmente favorevole.

Il corso, rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, si svolgerà lunedì 1 e lunedì 8 aprile dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi a Lecco.

Docente del corso sarà Cristina Castellino, Event Manager presso Kbs Italia, esperta di gestione integrata e controllo di tutti i processi organizzativi, studio creativo, comunicazione e marketing, logistica e ospitalità, ingaggio testimonial e organizzazione intrattenimenti per eventi, supervisione amministrativa (budget, sponsor, privacy).

Durante le otto ore di lezione complessive si parlerà di normative, del ruolo dell’organizzatore, delle tecniche di progettazione e di pubbliche relazioni. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 22 marzo.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it .