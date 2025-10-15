Omet Academy. Al via il primo corso IFTS per formare tecnici industriali qualificati

Dodici giovani diplomati iniziano un percorso di formazione e lavoro nell’ambito della meccatronica

LECCO – È ufficialmente partita la Omet Academy con il primo corso IFTS “Tecnico di installazione, montaggio e collaudo di impianti industriali”, promosso da ITS Lombardia Meccatronica Academy e realizzato da Omet in collaborazione con il CFP “Aldo Moro”. Dodici giovani diplomati, provenienti da scuole tecniche e scientifiche del territorio, hanno iniziato un percorso di formazione e lavoro che si protrarrà fino a maggio 2026.

Oggi, il mondo dell’industria manifatturiera fatica a reperire giovani con competenze tecniche, ed esiste un profondo gap tra domanda e offerta di professionalità qualificate. La Omet Academy si pone idealmente come un ponte tra scuola e lavoro, offrendo ai partecipanti la possibilità di coltivare la propria passione per la meccanica e la tecnologia, acquisendo le competenze che concretamente aprono le porte delle aziende per favorire l’inserimento in un settore in continua evoluzione.

Questo progetto rappresenta il primo passo di un percorso formativo strutturato, che riflette l’impegno di Omet nel valorizzare le persone come risorsa fondante della capacità d’innovazione di un’azienda.

Il percorso IFTS appena avviato prevede un totale di 1000 ore, di cui 800 dedicate alla formazione applicativa presso le sedi Omet e 200 alla formazione teorica nelle aule e nei laboratori del CFP Aldo Moro.

Il percorso consentirà ai partecipanti di acquisire competenze specialistiche e di conseguire un titolo di studio riconosciuto a livello europeo. L’obiettivo è formare figure tecniche qualificate, pronte a operare nei settori di montaggio, collaudo e assistenza di impianti industriali complessi.

“Entrare nella nostra squadra significa condividere un percorso fatto di passione, impegno e crescita continua – ha sottolineato il presidente Antonio Bartesaghi nel discorso di apertura – Vi invito prima di tutto a coltivare la curiosità, porre domande, cercare nuovi punti di vista: è da questa attitudine che nascono le migliori idee. Con questo percorso vogliamo offrire ai giovani un’opportunità concreta di formazione, esperienza e crescita professionale”.

La Omet Academy nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per i giovani interessati a percorsi qualificanti nel settore della meccatronica e dell’innovazione industriale. L’Academy offre l’opportunità di sviluppare competenze concrete e di costruire un percorso professionale duraturo, coerente con l’impegno di Omet nel valorizzare le persone come risorsa fondamentale e nell’investire nelle loro capacità, considerandole strategiche per il futuro dell’azienda.

“E’ un onore per noi collaborare alla realizzazione di questo percorso che consentirà a 12 giovani di arricchire le loro competenze professionali nell’ambito di un’attività lavorativa in Omet – ha dichiarato Marco Anghileri, preside del CFP Aldo Moro – E’ inoltre un piacere dar seguito e consolidare la collaborazione tra il CFP Aldo Moro e la Omet che dura da oltre vent’anni”.

Raffaele Crippa, Direttore di ITS Lombardia Meccatronica Academy, ha concluso sottolineando: “Il corso IFTS avviato a Lecco con Omet e il CFP Aldo Moro rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra impresa, formazione e territorio. Svolto in forma di apprendistato, offre agli allievi assunti da Omet l’opportunità di crescere professionalmente, contribuendo allo sviluppo di nuove competenze a supporto dell’innovazione del sistema produttivo locale”.