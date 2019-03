Lario Reti Holding è alla ricerca di tre nuove figure professionali

Le candidature vanno presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile

LECCO – Lario Reti Holding ricerca tre nuove figure professionali da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Addetto all’Ufficio Programmazione Interventi

Si ricerca figura impiegatizia da inserire nell’ufficio Programmazione Interventi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risorsa si occuperà delle attività di creazione, gestione e coordinamento del programma degli interventi e delle attività della Divisione; inserimento e schedulazione degli ordini di intervento per i reparti interni e per le unità produttive esterne con monitoraggio dell’avanzamento degli stessi al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione. Termine candidature entro e non oltre il 30 aprile.

Tecnico d’esercizio impianti di depurazione

Si ricerca figura di tecnico d’esercizio impianti da inserire nell’area Depurazione. La figura sarà inserita nella Divisione Conduzione, all’interno dell’area “Depurazione” e per il potenziamento dell’organico. La risorsa risponderà direttamente al responsabile di Area; lavora con autonomia operativa nell’esecuzione delle attività assegnate; coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione degli impianti di depurazione, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio; rileva i parametri di funzionamento impianto per una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle componenti elettromeccaniche dell’impianto. Termine candidature entro e non oltre il 30 aprile.

Operaio esperto addetto alla conduzione impianto di depurazione

Si ricerca figura di operaio da inserire nell’area Depurazione. La figura sarà inserita nella Divisione Conduzione, all’interno dell’area “Depurazione” e per il potenziamento dell’organico. La risorsa risponderà direttamente al Tecnico di zona provvedendo alla sorveglianza e conduzione degli impianti di depurazione controllandone i parametri di funzionamento; svolge operazioni e manovre connesse con la gestione dell’impianto e con la funzionalità/avviamento delle componenti elettromeccaniche; effettua operazioni di manutenzione programmata e di riparazione guasti. Termine candidature entro e non oltre il 30 aprile.

Maggiori informazioni e candidature sul sito: www.larioreti.it/lavora-con-noi/