Ordine Ingegneri Lecco: ospite all’incontro natalizio l’Ing. Giorgio Dell’Oro

L’ingegnere Dell’Oro ha tenuto il convegno dal titolo: “Dalla Federico II alla Nato: esperienza di vita di un ingegnere aeronautico”

LECCO – La storia professionale e umana di Giorgio Dell’Oro, ingegnere lecchese con una lunga carriera nel settore aeronautico, è stata protagonista dell’evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecco in occasione del consueto scambio di auguri in vista del Natale, che si è svolto venerdì scorso nella sede di via Achille Grandi a Lecco.

In linea con gli obiettivi che il nuovo consiglio nominato la scorsa estate sta portando avanti, il convegno intitolato “Dalla Federico II alla Nato: esperienza di vita di un ingegnere aeronautico” ha messo in luce un settore dell’ingegneria poco conosciuto e molto complesso, che vanta punte di eccellenza anche nel territorio lecchese.

Nato a Lecco nel 1954, dopo aver conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo G.B. Grassi di Lecco, Giorgio Dell’Oro inizia un insolito iter formativo che passando per l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e l’Università Federico II di Napoli, dove si laurea in ingegneria aeronautica, culmina con un corso in Francia per ingegneri collaudatori di volo presso una delle più prestigiose scuole internazionali. Il brevetto conseguito gli permette di passare un lungo periodo presso il Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare dove, crescendo in esperienza, grado e ruolo, diventa Direttore Tecnico.

I successivi impieghi sono tutti di rilievo: a Parigi, presso la Direzione degli Armamenti Francese per l’acquisizione e gestione di un sistema Satellitare Militare, e a Roma, presso la Direzione generale degli Armamenti Aeronautici Italiana per l’acquisizione di Velivoli da combattimento.

Nel 1998 lascia l’Aeronautica ed inizia un’equivalente esperienza ma non più come Ufficiale del Genio. “Ritorno al mio primo amore, il volo – racconta l’ingegner Dell’Oro -, prima a Trieste in una piccola azienda del settore aerospaziale dove mi sono occupato di business development, poi in una grande azienda, l’Agusta Westland Elicotteri a Cascina Costa, dove ho ricoperto il ruolo di capo delle prove di volo”.

Gli ultimi quattordici anni di questa lunga carriera lo portano a Lussemburgo, dove lavora per l’Agenzia della NATO per il Supporto e l’Acquisizione, soddisfacendo le necessità nel settore aeronautico delle Nazioni facenti parte del Patto Atlantico.

“Finalmente dopo due anni in cui abbiamo dovuto rinunciare al tradizionale incontro per gli auguri di Natale, siamo tornati alla normalità – sottolinea Adriano Alderighi, presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Lecco – Ci siamo dati come consiglio l’obiettivo di coinvolgere sempre di più colleghi di specializzazioni diverse e non solo del mondo delle costruzioni. L’esperienza del collega Giorgio Dell’Oro, che ha avuto una vita professionale e una carriera ad altissimi livelli, ci è sembrato un ottimo augurio da condividere, in particolare con le nuove leve dell’Ordine, che possono trovare motivazioni e trarre preziosi insegnamenti dalla carriera di alcuni valenti colleghi”.