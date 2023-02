Orientamento lavorativo, parte un progetto dell’Informagiovani

Dal 6 marzo il “Job Club” all’Informagiovani di Lecco

Incontri di gruppo dedicati alle tecniche di ricerca del lavoro

LECCO – A partire dal 6 marzo, il primo lunedì di ogni mese l’Informagiovani di Lecco apre uno sportello dedicato all’orientamento al lavoro per gruppi di giovani tra i 16 e i 25 anni.

Job Club è una modalità di aiuto ai giovani in cerca della prima o di una nuova posizione lavorativa. Questo sportello propone degli incontri di gruppo dedicati alle modalità di ricerca attiva del lavoro, come la redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione, la riflessione guidata sulle ambizioni, gli interessi e le skill che ogni ragazzo possiede per individuare la figura professionale da ricercare per realizzarsi professionalmente.

Durante gli incontri lo strumento principale di orientamento sarà la Piattaforma Talent Hub, un portale innovativo e gratuito in grado di offrire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con il supporto dell’Informagiovani.

Di seguito le date degli incontri: 6 marzo, 3 aprile, 8 maggio e 5 giugno. Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Informagiovani di Lecco in via XI Febbraio 8, dalle 14:30 alle 15:30.

I posti sono limitati (massimo 10 per data), ma l’appuntamento verrà replicato qualora si superasse il numero degli interessati.

La partecipazione è gratuita ed è necessario iscriversi al percorso attraverso l’apposito form online.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare questo collegamento e contattare l’Informagiovani al numero 0341 493790 o via mail a informagiovani@comune.lecco.it.