Oscar Riva confermato alla guida di Federmoda Confcommercio

Secondo mandato per Oscar Riva alla guida della categoria abbigliamento e calzature di Confcommercio

Eletto all’unanimità, scelto anche il nuovo consiglio direttivo provinciale

LECCO – Oscar Riva, titolare del negozio Kammi di Lecco, è stato eletto presidente di Federmoda Lecco nel corso della assemblea generale svoltasi lunedì 27 maggio presso la sede della associazione di piazza Garibaldi.

La riconferma alla guida del Gruppo Abbigliamento e Calzature di Confcommercio Lecco è avvenuta all’unanimità. Sempre all’unanimità sono stati eletti come consiglieri (resteranno in carica per cinque anni fino al 2024) anche Alberto Bianchi di Lecco, Anna Maria Cantù di Lecco, Ornella Comi di Merate – già presenti nel consiglio del passato quinquennio – e le tre new entry: Fabiana Maddaluno di Lecco, Fabio Tentori di Valmadrera e Paolo Tarabini di Lecco.

Il neo eletto presidente, Oscar Riva, ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata e si è detto pronto a continuare a lavorare in favore della categoria. Quindi in assemblea si è aperta una discussione in merito alla difficile situazione in cui si ritrovano le attività commerciali, a causa della persistente congiuntura negativa, della concorrenza da parte delle grandi strutture e in particolare dei colossi delle vendite online.