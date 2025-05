Osservatorio Mercato del Lavoro: approvato il protocollo con Regione Lombardia

Il protocollo si inserisce tra gli obiettivi del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego

LECCO – La Provincia di Lecco ha approvato il nuovo Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il coordinamento del sistema degli Osservatori del mercato del lavoro territoriali e la collaborazione nel Sistema delle conoscenze.

La costituzione di una rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro risulta funzionale al potenziamento dei Centri per l’impiego e coerente con gli obiettivi dell’Osservatorio nazionale. Il protocollo, valido fino al 30 giugno 2027, si inserisce tra gli obiettivi del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, attraverso il rafforzamento degli Osservatori del mercato del lavoro per implementare il sistema di pianificazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle risorse e dei risultati.

Proseguendo nel solco delle intese sottoscritte in precedenza, il nuovo protocollo si propone di promuovere un lavoro integrato e proattivo tra le parti firmatarie all’interno del sistema delle conoscenze, favorendo la condivisione di analisi, metodologie e metriche adottate, il miglioramento delle competenze attraverso attività di formazione destinata ai referenti degli Osservatori territoriali.

Obiettivo comune dei firmatari è sistematizzare i prodotti di analisi periodici, redatti in collaborazione dagli Osservatori attraverso strumenti condivisi di elaborazione e la messa a disposizione dei risultati nel portale regionale Competenze, Lavoro in Lombardia.

Inoltre, le parti si impegnano ad assicurare l’utilizzo di metodologie trasparenti e omogenee, per valorizzare il ruolo degli Osservatori e assicurare l’efficacia delle analisi utili alla pianificazione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche regionali.

“La sottoscrizione del Protocollo nasce da un percorso di confronto tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano che ha portato alla definizione di metodologie condivise per la rilevazione dati e la relativa comunicazione – commenta il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – Questo approccio consente di rendere più efficace l’azione di analisi e monitoraggio delle dinamiche del mercato del lavoro, valorizzando il contributo di ogni territorio nella comprensione delle dinamiche locali e nella promozione delle competenze utili al sistema economico locale attraverso gli strumenti disponibili nella filiera dell’istruzione, formazione professionale e lavoro”.