Pacchetto famiglia: come richiedere il contributo

Da Regione una misura per aiutare le famiglie in difficoltà con l’acquisto di tablet per l’e-learning e per il mutuo sulla prima casa

Domande online da lunedì 4 a lunedì 11 maggio: attenzione ai tempi di registrazione

LECCO – Il “Pacchetto famiglia”, misura approvata dalla Giunta regionale lombarda il 30 marzo scorso, prevede la concessione di contributi alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.

Si tratta di contributo straordinario una tantum di 500 euro per il mutuo sulla prima casa per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni e di un contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 500 euro, per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età compresa tra 6 e 16 anni per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica online (computer fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera).

Chi può presentare domanda?

Possono presentare domanda i nuclei familiari di cui almeno il richiedente è residente nel territorio della Regione Lombardia, con un’attestazione ISEE in corso di validità minore o uguale a 30.000 euro, nuclei nei quale si sia verificata la morte di un componente per Covid-19 oppure che abbiano subito una riduzione del reddito da lavoro dipendente o autonomo come conseguenza dell’emergenza sanitaria. Tutti i dettagli sulle misure sono disponibili a questo collegamento, mentre qui si trovano le informazioni che verranno richieste dal sistema all’atto della compilazione della domanda.

Per accedere alla misura sul mutuo prima casa le famiglie devono inoltre avere almeno un figlio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione della domanda, mentre per richiedere il contributo e-learning devono avere almeno un figlio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di età, sempre all’atto di presentazione della domanda.

“In questo momento di forte criticità anche provvedimenti di questo tenore possono essere di aiuto ai nuclei familiari e a tutti quei cittadini che si trovano in difficoltà rispetto alle rate di mutuo e agli strumenti didattici ai quali i contributi sono rivolti – sottolinea l’assessore alle politiche sociali del Comune di Lecco Riccardo Mariani. La finestra temporale per presentare le domande in Regione ha inizio il 4 maggio (e prosegue sino all’11 maggio) ed è quindi molto breve. Segnaliamo questo aspetto ai destinatari indicati onde possano attivarsi subito per l’eventuale richiesta del pin della tessera sanitaria o dello SPID, che risultano indispensabili per l’accesso alla piattaforma regionale”.

Quando e come presentare la domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online sul portale regionale www.bandi.servizirl.it dalle ore 12 di lunedì 4 maggio alle 12 di lunedì 11 maggio 2020 e per poter accedere alla piattaforma e presentare la domanda occorre registrarsi con il pin della tessera sanitaria CRS/TS-CNS oppure con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. In alternativa è possibile registrarsi sul portale e in seguito utilizzare nome utente e password.

Per ulteriori informazioni anche sulla documentazione da presentare è possibile consultare il sito di Regione Lombardia a questo collegamento oppure contattare il punto informativo del Comune di Lecco telefonando al numero 0341 481235 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.