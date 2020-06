Paghe e contributi, riprende il corso in aula alla Confcommercio

Torna la formazione in aula alla Confcommercio di Lecco

Al via il corso di ‘paghe e contributi’, iscrizioni entro venerdì 12

LECCO – Rispettando tutte le misure di sicurezza previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19, Confcommercio Lecco ha deciso di riprendere i corsi di formazione in aula. Il primo nuovo corso “in presenza” organizzato da Cat Unione Lecco Srl (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) è in programma a partire da lunedì prossimo, 15 giugno, presso la sede di piazza Garibaldi.

Si tratta del percorso formativo “Paghe e contributi – livello base” . E’ possibile iscriversi entro venerdì 12 giugno. Il calendario delle lezioni è il seguente: 15-17-22-24-29 giugno; 1-6-8-13-15 luglio 2020.

Il corso “Paghe e contributi – livello base” – che in origine sarebbe dovuto partire il 26 febbraio – prevede due lezioni a settimana il lunedì e il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 e si propone di formare in modo teorico e pratico una figura professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministrazione del personale e all’elaborazione di paghe e contributi, partendo dalla conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contributivo, fino a giungere all’elaborazione della busta paga.

Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.