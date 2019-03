Prosegue fino al prossimo luglio il “Pane sospeso”

Non si arresta la voglia di solidarietà espressa dal progetto voluto con forza da Confcommercio Lecco

LECCO – Non si arresta la voglia di solidarietà espressa dal progetto del “Pane Sospeso”, voluto con forza da Confcommercio Lecco e rilanciato con vigore lo scorso autunno, anche con una conferenza stampa congiunta promossa con le due associazioni beneficiarie di quanto raccolto dall’iniziativa, ovvero Caritas e Croce Rossa Italiana di Lecco.

Nelle scorse settimane i panificatori di Confcommercio Lecco hanno voluto ribadire la disponibilità e dare continuità al progetto – lanciato nell’autunno 2017 da Confcommercio Lecco, Comune di Lecco e Comitato Noi Tutti Migranti per aiutare, grazie all’acquisto e al dono del pane, i più bisognosi – che quindi proseguirà almeno fino al mese di luglio 2019.

“Il Progetto ‘Pane Sospeso’ è stato accolto positivamente dalla gente che fa delle offerte o acquista direttamente il pane da donare – ha ribadito l’ex presidente di Confcommercio Lecco, Peppino Ciresa, panificatore e una delle anime del progetto – Occorre continuare a fare del bene a chi ne ha bisogno. E’ un progetto significativo che dà il senso della comunità”.

Il Progetto “Pane Sospeso”, nato all’interno del Patto di Comunità siglato tra Comune di Lecco e Confcommercio Lecco, si articola in due fasi: il cliente che entra in uno nei negozi coinvolti dal progetto può acquistare un quantitativo anche minimo di pane che lascia “in sospeso” presso il punto vendita stesso; le associazione benefiche coinvolte, che sono Caritas e Croce Rossa Italiana, si fanno carico del ritiro del pane presso i negozi aderenti in alcune determinate giornate e lo distribuiscono ai bisognosi da loro seguiti.

In particolare il lunedì vengono “assicurati” 6 Kg di pane per la Croce Rossa Italiana di Lecco, mentre da lunedì al sabato vengono raccolti 4 kg al giorno per la Caritas di Lecco: in totale quindi sono 30 kg di pane donati alla settimana grazie alla generosità dei lecchesi e alla disponibilità dei commercianti.

I negozi aderenti (associati a Confcommercio Lecco che organizza e coordina il progetto “Pane Sospeso”) sono i seguenti: