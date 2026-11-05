Parole al Lavoro: competitività, una parola chiave per il futuro delle imprese

Il format di Lecconotizie e Confindustria Lecco e Sondrio prosegue il percorso dedicato alle parole del mondo del lavoro

Competitività: un concetto che va oltre il prezzo dei prodotti e coinvolge innovazione, competenze e capacità di affrontare i mercati

LECCO – Dopo il welfare e il curriculum, è la competitività la parola protagonista della nuova puntata di “Parole al Lavoro”, il format editoriale ideato da Lecconotizie e Confindustria Lecco e Sondrio per avvicinare i giovani al mondo delle imprese attraverso un linguaggio semplice, diretto e vicino alle nuove generazioni.

Un termine che ricorre spesso quando si parla di economia e aziende, ma il cui significato va ben oltre la semplice capacità di offrire prodotti a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza. La competitività è infatti un elemento fondamentale per comprendere come le imprese affrontano il mercato, si confrontano con i concorrenti e costruiscono le condizioni per crescere.

Ma che cosa significa davvero essere competitivi? E perché questo concetto riguarda non soltanto le aziende, ma anche il futuro del lavoro e le opportunità professionali delle nuove generazioni?

Sono gli interrogativi al centro del nuovo appuntamento di “Parole al Lavoro”, che prosegue così il suo percorso alla scoperta dei termini e dei concetti fondamentali per comprendere il mondo produttivo.

La nuova puntata è disponibile sui profili Instagram di Lecconotizie (lecco_notizie) e Confindustria Lecco Sondrio (confindustria_leccosondrio).

Perché conoscere le parole del lavoro significa anche acquisire gli strumenti per comprendere meglio le imprese, le loro sfide e le opportunità che possono offrire.